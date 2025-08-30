sábado 30 de agosto 2025

Trucos para limpiar el baño y dejarlo impecable con productos caseros

Con ingredientes que tenés en casa, podés lograr un baño limpio y desinfectado sin gastar de más.

Por Irene Toledo
Con vinagre, bicarbonato y limón, podés lograr un baño limpio sin necesidad de gastar de más. Estos trucos caseros son prácticos, económicos y sostenibles, ideales para mantener un hogar saludable todos los días.

La importancia de un baño limpio

Mantener el baño limpio no solo es una cuestión estética, sino también de salud. Es uno de los espacios más utilizados del hogar y, al mismo tiempo, donde más bacterias y hongos pueden acumularse. La buena noticia es que no es necesario gastar en productos caros: con elementos caseros podés obtener resultados efectivos.

Cómo limpiar el baño con vinagre

El vinagre es uno de los aliados más poderosos a la hora de limpiar. Funciona como desinfectante natural, elimina manchas y ayuda a neutralizar olores.

Pasos prácticos:

  • Mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua en un pulverizador.

  • Aplicá la mezcla en inodoros, lavamanos y azulejos.

  • Dejá actuar unos minutos y luego frotá con un cepillo o paño.

  • Enjuagá con agua tibia para un acabado reluciente.

Además de barato y ecológico, este truco es ideal para quienes buscan mantener un hogar saludable sin químicos agresivos.

Otros productos caseros que no fallan

  • Bicarbonato de sodio: excelente para remover sarro y blanquear juntas de cerámicos.

  • Limón: además de desinfectar, deja un aroma fresco.

  • Agua oxigenada: útil para desinfectar superficies y eliminar manchas de moho.

Tips extra para un hogar saludable

  • Ventilar el baño todos los días para evitar humedad.

  • Usar guantes al momento de limpiar para proteger la piel.

  • Secar bien las superficies para impedir la aparición de hongos.

Con ingredientes que tenés en casa, podés lograr un baño limpio y desinfectado sin gastar de más. Contános cuál es tu técnica ideal para dejar impecable el baño de tu hogar.

