¿Sindicatos estatales pedirán un bono de emergencia al Gobierno sanjuanino?

El secretario Genera de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en la provincia, José "Pepe" Villa, analizó la situación e indicó que "no es oportuno". La razón: "Hemos cerrado paritaria hace muy poco y hubo un acuerdo". El experimentado gremialista -que conduce el sindicato estatal con mayor cantidad de afiliados- razonó que "no significa que no haga falta, pero no es nuestra intención por ahora".