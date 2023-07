Sergio Uñac votó en Pocito: "Esta será una jornada histórica en la provincia"

Consultado por esta elección atípica en la provincia, Uñac señaló que “fue llamativo porque la Corte Suprema utilizó un criterio para decidir sobre San Juan y otro criterio para decidir sobre los intendentes bonaerenses y Formosa, y en los últimos casos lo hizo bien pero lamentablemente con San Juan hubo algún trasfondo que se fue por un carril distinto al jurídico”.

También señaló que todo el proceso estuvo viciado, el mismo procurador primero dijo que la Corte no debía entrometerse en el caso San Juan y después dijo que sí debía hacerlo. Lo que siguió fue primero la suspensión de la elección a gobernador y vice, y después la inhabilitación de Sergio Uñac como candidato.

“Esto fue por lo menos falta de respeto hacia el interior del país porque en 30 días definió una cosa y después definió otra en sentido contrario. Entonces esto se deberá analizar en algún organismo internacional porque en una nueva Argentina debe ser necesario”, manifestó el gobernador.

Agregó que, por ley, en 2022 San Juan eliminó las PASO y se creó el sistema SIPAD que permite una amplia participación y una sola elección. “Estamos votando dos veces en la provincia por intervención de la Corte y fue tan apurado y desprolijo que nos mandaron a votar intendentes y diputados cuando deberían votarse juntos con gobernador y vice según la Constitución, un desatino total”, expresó.

Luego dijo que acató el fallo, sin compartirlo, “porque como gobernador, como hombre de derecho y como ciudadano tengo que acatarlo. El tratamiento posterior de otros casos es lo que motiva que la Corte Interamericana les pregunte si van a definir semana por semana según un criterio o si van a unificarlo mientras duren en el cargo”.

Mencionó, consultado por la prensa nacional, que “el converso” Miguel Ángel Pichetto visitó San Juan una semana antes y preanunció que iba a pasar lo que después pasó con la Corte, “y eso es muy llamativo, seguro hay entretelones, pero yo no los conozco”.

La construcción de San Juan

Consultado por las dos listas del frente San Juan por Todos, Uñac dijo “nosotros hemos tenido una visión de provincia interesante él y yo, y lo digo con mucha humildad. Esta era una provincia inviable desde lo económico, lo dijo un ex ministro de economía, Domingo Cavallo, y que debíamos regionalizarnos. Desde ahí a la fecha fue un sacudón emocional porque hoy esta es una de las provincias más viables del país con una diversificación de la matriz productiva que en pocos lugares se ha dado. Una provincia que hoy lidera el segmento de energías renovables, con producción de cannabis medicinal, con la minería del cobre y del litio, que hacemos con muchísimo orgullo y lo hacemos bien, respetando el código minero y las leyes. Creo que San Juan tiene mucho futuro, los sanjuaninos hemos demostrado que no solamente ampliamos actividades, sino que las defendemos, no como pasa en otros lugares que las limitan, y esto no quiere decir que estemos en contra del cuidado ambiental, por el contrario, cada vez que hubo algún problema hemos actuado con todo el peso de la ley. Este es el San Juan que hemos construido”.

El mandatario agregó que “cuando los proyectos son razonables la ciudadanía acompaña y esto viene marcando a oficialismos u oposición en el orden nacional y en las últimas elecciones provinciales se han ido dando resultados afines a Unión por la Patria, esto viene siendo el denominador común”.

“Creo que los resultados van a ser muy rápidos porque es una sola boleta, nosotros tuvimos un muy buen resultado el 14 de mayo donde ganamos el 75 % de todas las categorías, 14/15 municipios de 19, el 70 % de la cámara de diputados, mayoría simple como subagrupación y mayoría calificada como frente, y más del 60 % de los concejales, eso haría presagiar un resultado parecido, pero hay que esperar”, señaló.

Lista nacional

Sobre la lista lograda a nivel nacional para las presidenciales, Uñac dijo “hemos logrado a nivel nacional una lista de unidad y ahora debemos trabajar para el triunfo. El concepto de unidad es importante para este proyecto político y tenemos que trabajar para lograr un buen resultado”.

Comentó que muy temprano lo llamaron ministros, gobernadores de todo el país, “me desearon que sea una buena jornada electoral, no lo puedo decir con todas le letras por la veda electoral, pero me auguraban que fuese importante el resultado para nosotros”.

Uñac entró al cuarto oscuro a las 11.40 y demoró 18 segundos en salir de él. Luego, en la puerta de la escuela volvió a ser consultado y dijo que “esta será una elección histórica en la provincia de San Juan”.