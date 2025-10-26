Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

Durante la mañana el ex gobernador de San Juan y actual senador nacional Sergio Uñac, llegó hasta el Colegio Secundario Profesor Froilán Ferrero para emitir su voto. El momento lo compartió en sus redes sociales con una breve reflexión.

“Cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y con la Patria. Hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de defenderla con participación y esperanza”, escribió en la publicación que compartió junto con la foto del sufragio.

Para finalizar, destacó: “Deseo que sea una jornada democrática, pacífica y con respeto, que nos encuentre unidos y soñando juntos un futuro mejor para San Juan y para la Argentina”.

