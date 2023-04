Senadores debaten una ley de gran impacto para San Juan

Finalmente, tras un intenso debate que tuvo en Diputados y conseguir la media sanción, se trata hoy en Senadores la Ley de Alcohol Cero , una normativa que abrió fuertes frentes de debate en San Juan. Por un lado, los trabajadores de la industria vinícolas que señalaron verse afectados por la norma. Del otro lado, familiares y víctimas de siniestros viales cuyo principal factor tras el accidente había sido el alcohol al volante. Si bien es una de las normas a tratar, no será la única.

También fue incluido en el orden del día el proyecto que elimina la “fe de vida” para los jubilados, la exención del Impuesto a las Ganancias para personal de salud por guardia adicional y el que reconoce como natural a la lengua de señas argentina.

Cabe recordar que durante el 2022 fue intenso el debate que se abrió en San Juan por la tolerancia cero de alcohol al volante. Actualmente lo permitido es 0.5, pero cuando diputados comenzaron a analizar la posibilidad de eliminar ese permitido, representantes de distintos sectores relacionados a la vitivinicultura pusieron el grito en el cielo, señalando que se verían perjudicados por la medida.

Si bien se obtuvo la media sanción en Diputados, el vicegobernador Roberto Gattoni en declaraciones públicas, expresó en su momento que se analizaba la posibilidad de no adherir a la ley nacional si recibía el OK de los senadores. Esto implicaría que la norma no regiría en rutas o arterias provinciales, pero sí en nacionales, como Ruta 40 por citar un ejemplo.

Los tres senadores por San Juan señalaron a distintos medios que estarán en el recinto, pero al menos dos de ellos adelantaron que votarán en contra de la normativa, al considerarla incompleta o que se debería trabajar otra arista para concientizar a los conductores y evitar el consumo de alcohol si se maneja.

El proyecto propone modificar la actual Ley de Tránsito 24.449 que establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero. La tolerancia cero actualmente está vigente en 8 provincias.

Si bien autoridades provinciales expresaron el año pasado que se analizará el tema, por el momento no hay nada dicho. Habrá que esperar lo que sucederá tras la sesión de hoy y cuando se promulgue la ley para conocer la postura real que tomará San Juan ante el tema.