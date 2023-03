Ley de Alcohol Cero al Volante: en San Juan repudiaron la actitud de Alfredo Cornejo

En el marco de una escandalosa sesión, este jueves 30 de marzo el proyecto de ley de Alcohol Cero al Volante no fue tratado y, por ende, tampoco aprobado en el Senado de la Nación . Los legisladores de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta argentina, encabezados por el mendocino Alfredo Cornejo, abandonaron el recinto por una fuerte discusión con el Frente de Todos y no trataron varias iniciativas. Por este motivo, hubo un gran repudio al accionar del interbloque opositor por parte de la ONG local, Familias del Dolor .

“Por culpa de él (en referencia a Alfredo Cornejo), no hubo quórum. No únicamente no se trató la ley de alcoholemia, sino que también se dejaron varios proyectos de leyes”, le contó Guillermo Chirino, referente de esta organización, a Tiempo de San Juan. “Hasta que la mezquindad política no pare, las leyes no saldrán. Les estamos pagando para que trabajen, no para que se enojen entre ellos”, profundizó.