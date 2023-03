Ley de Alcohol Cero al Volante: fuerte cruce entre viñateros y familiares de víctimas de accidentes

Guillermo Chirino, integrante de Familias del Dolor en San Juan, señaló que el grupo apelará a la sensibilidad de los senadores nacionales , para que “hagan su trabajo y sesionen por este proyecto que se espera hace más de 20 años y tiene el objetivo de salvar vidas”. “ Esta ley no sale porque nunca hay quórum . Queremos que dejen de lado sus diferencias porque esto es urgente y necesario”, reclamó.

Para el referente de esta ONG, “el 79% de la población pidió esta ley, a través de un censo”. Por esta razón, considera “una falta de respeto si los senadores, que el pueblo los eligió, no votan y aprueban la iniciativa”.

Por otra parte, Juan José Ramos, dirigente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, le dijo a este medio: “No estamos de acuerdo con el Alcohol Cero al Volante. Queremos que se mantenga en 0,5 como máximo al grado de alcohol en sangre en automovilistas”.

Además, mostró pocas expectativas de que la mayoría de los legisladores de la Cámara alta voten en contra del proyecto. “No tuvimos el apoyo de los diputados nacionales de la mayoría de las provincias, aunque sí de San Juan. En el Senado seguramente ocurrirá lo mismo”, destacó.

Defensa de posturas y cruces de opiniones

“El mensaje de ellos (en referencia al sector vitivinícola) es el dinero y sus intereses personales”, opinó Chirino. Según el integrante de Familias del Dolor provincial, ese grupo “no quiere consensuar” y “hay mezquindad” de su parte.

“No estamos pidiendo que no vendan alcohol, porque cada uno hace lo que quiere con su vida, esta aprobación no los hará más pobres ni tendrán grandes pérdidas”, abundó en su relato.

Sobre el factor económico, expuso que “se gasta mucho dinero en insumos y tratamientos de personas que terminan con discapacidades por siniestros viales”. “Cada cuatro siniestros viales, uno tiene alcohol en sangre y ese número trae grandes consecuencias al Estado”, detalló.

En la postura contraria, Ramos considera “hay una presión muy grande de las ONGs de familias que sufrieron la pérdida de seres queridos por siniestros viales”, que es “mucho mayor que la de productores de San Juan y Mendoza”.

“Creemos que el problema está en otro lado. Diferentes estudios determinaron que el límite de 0,5 no afecta a los automovilistas. Hay otros factores que provocan los siniestros, como el caso de las rutas colapsadas, y no el consumo de vino específicamente, y menos con la tolerancia actual”, remarcó el líder viñatero.