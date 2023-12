Revuelto Gramajo, el dream team donde Orrego y Martín hacen goles

Perlitas Bloopers, curiosidades y más: todo lo que no se vio del acto de Orrego en el Teatro

asado 3.jpg

"El equipo Revuelto Gramajo es de amigos, en el cual hay contadores, médicos, abogados, hay de todo. Llevamos dos años juntos. A mí me buscaron el año pasado y desde ahí armamos un grupo sólido, con varias actividades durante la semana", contó el entrenador a Tiempo de San Juan.

Estos jugadores son amateurs y se juntan a disfrutar pero también hay disciplina en la cancha. Entrenan los lunes en el Parque de Mayo y los miércoles en el camping del Foro de Abogados ubicado en Rivadavia. "Siempre nos juntamos en el famoso tercer tiempo. Los miércoles, por lo general, vamos al quincho de mi casa en el country El Huarpe, y comemos algo. Este sábado tenemos la cena de despedida de año con las familias, más de 40 personas".

Los torneos se juegan dos veces al año y Revuelto es uno de los 10 equipos que juegan todos contra todos. En los partidos se enfrentan diferentes profesionales, cómo médicos y constructores que les dan esos nombres a sus equipos, pero también hay armados con nombres en clave de humor, como el del gobernador y el vice, y otro que se llama "Once panzas".

Los de Revuelto son "muy buenos", a juzgar por su DT, que destacó que suelen salir entre los primeros puestos de los campeonatos. En este fin de año se coronaron segundos. A ADEPU (Asociación Deportiva Profesionales Unidos) lo conduce José Flores Illa, mientras que a Revuelto lo dirige García, que es empresario de la construcción y pasó por varios clubes como entrenador y dirigente.

Junto a Orrego y Martín juegan colaboradores de sus equipos técnicos, por ejemplo, el abogado Sebastián Dávila, que acaba de ser elegido fiscal de Estado adjunto; los ahora funcionarios de EPSE Federico Conte Grand, "Chicho" Tretel y el ex futbolista Gustavo Soria; Gustavo Gelusini que está en Fiduciaria San Juan; Ramiro Bilella que trabaja en el equipo del Ministerio de Gobierno; Damián Villavicencio que asumió en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública; además de ex figuras del fútbol como Leo Tello del Verdinegro, y gente del Poder Judicial como el juez de Jáchal, Daniel Castro. Además está el ex funcionario uñaquista Andrés Rupcic.

asado 2.jpg

En la cancha, son solo "Marcelo" y "Fabián". El santaluceño el año pasado iba más pero en este 2023 fue a menos entrenamientos debido a sus compromisos políticos. Algunos partidos se los perdió en medio de la campaña pero pudo jugar uno de la semifinal, hace unos días. Orrego, quien jugó de joven en Alianza y supo ser corredor de auto y cinta negra en yudo, tiene destrezas en la cancha como mediocampista y a veces se pone la 10 y, otras, la 12. Aseguran que hizo goles pero que le escapa a cocinar el asado.

Martín tiene madera de deportista tanto en el rugby como en el fútbol, ya que estuvo en las Inferiores de Sportivo Desamparados. Y como integra Revuelto y Pater a la vez, entrena alrededor de 4 días a la semana. Juega como primer marcador central.

pater.jpeg Pater family, el equipo Senior de Fabián Martín, en el que juegan también conocidos sanjuaninos como el DT Ricardo Dillon, el ex funcionario Marcelo Cerdera y el periodista, ahora vocero de Turismo, Enrique Merenda.

martin.jpeg

"Todos tienen un comportamiento excepcional y hacia mi persona. Somos todos amigos. A los DT les pagan pero a mí no porque si me faltan al respeto me voy", contó sobre su exigencia con los deportistas el DT García. Si bien Orrego y Martin le pegan al arco, los goleadores del equipo son Eduardo Yuste -quien tiene una empresa constructora- y Sebastián Dávila.

futbol.jpeg

Los jugadores a veces van a la cancha con sus familias, en particular los sábados. Los hijos más chicos de Orrego y de Martín suelen acompañarlos no sólo en los partidos que se juegan en la sede de ADEPU en Santa Lucía, sino también en las juntadas en la casa del DT, donde se come una carne a la llama que es tan famosa como la mayoría de los comensales.