Reabrió la paritaria docente, con el adelanto de un 10 % confirmado

El Gobierno retomó este martes pasadas las 10 la paritaria para discutir una nueva actualización salarial con los gremios docentes. Se espera que haya una oferta mejorada respecto de lo último charlado. La negociación tuvo la segunda reunión la semana pasada pero no hubo acuerdo y si bien la parte oficial advirtió que sería la última oferta, citó para una tercera reunión cara a cara en la que se expondrán números nuevos. La ministra de Hacienda, Marisa López, dijo que "seguramente, sí. Eso casi es un hecho, que se va a adelantar ese tramo", respecto de pagar este mes un 10% que se había pactado para septiembre.

Sobre si puede concederse una incorporación fuerte al básico, la funcionaria se mostró cauta: "las propuestas por supuesto, como siempre digo, cuando salgamos de esta reunión haremos las declaraciones pertinentes". No obstante, ratificó que "hemos estudiado distintas alternativas, todas dentro del marco del acuerdo salarial general que celebramos en el mes de marzo. Y siempre teniendo en cuenta esta responsabilidad como funcionarios que tenemos de mantener nuestro equilibrio fiscal".

¿Hasta cuándo tienen tiempo de aplicar una suba en el salario de los estatales, teniendo en cuenta la liquidación próxima del mes? López dijo que lo administrativo se carga al 10 de cada mes, "pero nosotros siempre, cuando hay modificaciones, podemos variar un poco esa fecha, los efectos de que cualquier acuerdo al que lleguemos o arribemos, se pueden grabar en el mismo mes, por ejemplo en agosto".

Por su parte, desde UDAP, UDA y AMET se mostraron expectantes con que se hable de una oferta superadora. "Lo que logramos de esto es que no se cerró abruptamente, que las puertas tanto por la parte del gobierno como la de los gremios continúan abiertas, y lo que siempre digo, agotar el diálogo hasta sus últimas instancias", destacó el titular de UDA, Lucio Vázquez. Y añadió: "Lo que sí tenemos que dejar en claro es que todo se tiene que solucionar en la mesa de paritaria salaria del docente y no con decretos extra que no benefician a muchos, los benefician parcialmente a unos pocos y después terminan perjudicándolos".

Los gremios buscan que no se dé un achatamiento de la pirámide salarial de los maestros. "Es una de las condiciones poder mover el valor índice, que sería ideal. De todas maneras superaríamos el 71,1 % firmado en febrero. Vamos a ver qué condiciones y qué expectativas pone el gobierno de la provincia para ver si podemos solucionar lo que es el básico del docente garantizado y recién ahí comenzar a mover todo el nomenclador básico de funciones", apuntó el titular de UDA.

El gremialista valoró que se pueda adelantar el tramo del acuerdo pactado en marzo, que estaba previsto para septiembre y pasarlo para agosto. "Ayuda porque está septiembre, lo pasamos a agosto y es un 10% más. Para lo que podamos llegar a tratar y conversar ahora para que se incorpore el salario del docente sería una buena expectativa".

En este meeting, donde también participa la ministra de Educación, Cecilia Trincado, se prevé una negociación de varias horas y recién entonces los gremios podrán bajar la propuesta a consulta de las bases, con lo que no habría definiciones del acuerdo este mismo martes.

Por otro lado, la ministra López dijo, respecto de cuándo prevé citar a los demás sindicatos, es decir, los no docentes, que "seguramente, una vez que nosotros podamos cerrar el acuerdo con los gremios del sector docente, los convocaremos".