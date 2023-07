Con la paritaria en vilo, qué dijo Sergio Uñac sobre la oferta salarial que se viene

En rueda de prensa en su visita a Iglesia, el gobernador analizó sobre esta revisión del sueldo del magisterio y de los estatales provinciales en general, que "me parece que nos cabe a todos la responsabilidad, tanto a ellos como a quien habla y obviamente al equipo de trabajo, de generar una transición ordenada, no desordenar las cuentas, porque obviamente después van a pagar quizás ese desorden de cuentas. Si yo me pongo en muy magnánimo respecto del acuerdo salarial, puede pagar los platos rotos la próxima gestión, obviamente no solamente provincial, sino los municipios también. Así que yo creo que va a haber mucha razonabilidad". A la vez remarcó que "Va a haber un tire y afloje. Es natural que esto sea así. Todos queremos que el salario docente y el salario de la administración pública, porque no solamente es la docencia, no pierda poder adquisitivo respecto de los ingresos reales. Pero bueno, siempre hay límites presupuestarios en los cuales nos tenemos que mover".

Hasta el momento, lo que se baraja es que el tramo pendiente a pagar en septiembre se adelante a agosto, es decir un 10% de aumento que está dentro del 71,1% acordado en la paritaria de principios de 2023 para todo el año. Lo que se lleva adelante ahora es la revisión de esa paritaria, también acordada en marzo, de manera de chequear el ritmo de los salarios en función de la inflación.