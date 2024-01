Qué relación existe entre las prendas de vestir y la educación infantil

Aunque los fanáticos de la moda esperen ansiosos cada cambio de temporada para renovar el vestidor y hacerse de aquellas prendas que llegan para ser furor en el mundo entero y hasta consiguiendo los mismos diseños para las más pequeñas, es importante saber que, en algunas ocasiones, la ropa para niñas suele ser un inconveniente para ellas. Aunque las prendas son sumamente necesarias, existen momentos en donde ellas no tienen libertad de movimiento para jugar o explorar, por ejemplo, y esto puede ocurrir porque las prendas son demasiado ajustadas, porque despiertan incomodidad o porque la misma es calurosa, entre otros motivos.

En la actualidad, existe una importante variedad de ropa de niña y la importancia de la misma radica en que es positiva para el aprendizaje durante la niñez porque la misma puede ser conocida y relacionada por la persona con todo lo que está a su alrededor, porque ayuda en el desarrollo de habilidades motoras, en el procedimiento en donde se desarrollan aspectos de la personalidad y autonomía y en la manera en que percibe al mundo y la utilización de los sentidos para dicho fin.

Qué prendas son las adecuadas para la infancia

Aunque el deseo de los padres suele ser, y sobre todo en ocasiones especiales, vestir a sus hijos con la última tendencia, es importante reconocer que se trata de niños y no de personas adultas y, como consecuencia, deben priorizarse otros detalles a la hora de elegir la vestimenta.

Lo más importante se relaciona con el tipo de tela. Lo ideal es que la misma sea fresca y que no provoque alergias, es decir, evitar todas aquellas fabricadas con tejidos artificiales y priorizar las de algodón. Por este motivo, son muchas las marcas que se especializan en la elaboración de prendas para los más pequeños utilizando telas naturales que brindan seguridad.

Si bien los vestidos para niñas son de los más elegidos para ocasiones especiales como cumpleaños y fechas festivas, entre otras, existen otras prendas que son las más recomendadas para el uso diario porque brindan libertad de movimiento como los leggins, pantalones de algodón y remeras holgadas pues, con este tipo de vestimenta, es más fácil jugar, explorar y realizar otras actividades como correr o saltar.

Por qué no se recomienda que los niños se vistan como adultos

Desde hace algunas décadas hasta este momento, la moda infantil ha cambiado bastante. Ya no es tan habitual notar prendas con muchos colores o con estampas aniñadas, sino que, por el contrario, la tendencia ha cambiado, asemejándose más a aquella que es para los adultos. Un claro ejemplo son los pantalones corte jean super ajustados, casacas de cuero y hasta sandalias para niñas con algo de tacón que en nada se parece a las que eran furor años atrás.

Esto no quiere decir que esté mal y que los cambios de la moda no pueden llegar al rubro infantil pero sí que, dentro de lo posible, los más pequeños no deben verse forzados a portar prendas que los incomodan o que no vayan con sus gustos dependiendo de la edad.

La psicóloga y directora de Family`s House, Martha Leiva, ha explicado que vestir a los niños como adultos hace que se distancien de su infancia y se confundan, ya que comienzan a identificarse más con personas que se ven como ellos, es decir, con gente que oscila entre los 20 y 30 años. Esto, a la larga, hace que adopten comportamientos que no son propios de su edad.

En algunas ocasiones puede resultar gracioso observar a un niño vestido como un adulto e, incluso, son muchos los padres que los visten iguales a ellos con la idea de hacer “matchy matchy” (una expresión en inglés referida a “hacer juego” o “estar combinados”) pero, en realidad, lo que se ha demostrado es que el niño se encuentra frente a algunos estímulos que impiden que entienda quién es en realidad, si es un niño o un adulto.

La especialista también ha comentado que esta tendencia impulsa la formación de una personalidad muy extrovertida y egocéntrica en los infantes, pues el hecho de verse diferente, con ropas extravagantes, les provoca a los niños llamar la atención. Los vuelve muy dominantes, egocéntricos, narcisistas y personas que tienen que ser visibles para el resto a como dé lugar.

También es cierto que, al momento de realizar sus actividades diarias, pueden tener temor de ensuciarse o de desarrollar algún juego por miedo a que la ropa se estropee, lo que los hace inseguros para desarrollarse con sus pares.

Por último, y aunque ocurra sin intención, se les enseña que lo material y la estética es importante y que prescindir de estar cómodos es el costo que tienen que pagar por estar a la moda.

Algunas recomendaciones para elegir de manera correcta las prendas infantiles

WhatsApp Image 2024-01-17 at 10.54.58 AM.jpeg

Vestir a los más pequeños no es una tarea sencilla y esto puede darse por diferentes motivos, pero, dentro de los más habituales, se encuentran los referidos a las preferencias de cada uno. Cada uno tiene su propia personalidad y sus gustos y, así como hay niñas que prefieren usar vestidos todo el tiempo, existen aquellas que prefieren los tutus para niñas sin importar la ocasión.

Para que el momento de adquirir este tipo de prendas sea más llevadero, existen algunas reglas que pueden seguirse para salir airoso de la situación.

1) Calidad: la piel durante la infancia es delicada y sensible y, como consecuencia, se recomienda elegir prendas de buena calidad que estén fabricadas con algodón o con telas agradables, evitando aquellas artificiales que pueden provocar irritaciones o alergias;

2) Precio: el presupuesto es uno de los puntos más limitantes al comprar prendas de vestir, pero, afortunadamente, existe ropa para niñas oferta, lo que permite que pueda comprarse ropa de calidad a un precio mucho menor que el habitual;

3) Tamaño: en muchas ocasiones se comete el error de comprar prendas pensando en el momento presente. Un claro ejemplo se da cuando, en primavera, se adquieren prendas pensadas para el verano. En este caso, se debe tener en cuenta que la probabilidad de que el niño cambie de talla es bastante alta. Al respecto también debe considerarse que la talla depende las marcas y que no todas las prendas tienen el mismo calce;

4) Comodidad: un punto elemental es la comodidad sin importar si la misma se encuentra relacionada con la tela, el tamaño de la prenda o el diseño de la misma. Los niños pasan mucho tiempo jugando y, como consecuencia, las prendas deben ser cómodas y hacerlos sentir con total libertad. Lo ideal es evitar prendas con botones, cinturones u otros objetos que pudieran resultarles incómodos;

5) Personalidad y estilo: cada niña tiene su propia personalidad y preferencias respecto a la ropa. Así como algunas prefieren usar vestidos de niñas todo el tiempo, otras prefieren unos leggins cómodos con una remera holgada y otras un conjunto deportivo. Lo importante es respetar, lo más que se pueda, el estilo de cada una para que se sientan identificadas y a gusto con la ropa;

6) Ocasión: no es lo mismo elegir prendas de vestir para el uso diario que para alguna fecha especial. Para las últimas, los vestidos para niñas sencillos pero elegantes son de las mejores opciones y, lo mejor, es que los mismos pueden lucirse tanto en verano como en invierno combinados con otras prendas como leggins y chaquetas tejidas, por ejemplo;

La prenda a la que no le ha ganado el paso del tiempo: el vestido

Los vestidos para niñas son de las prendas más populares y elegidas a la hora de vestir. Aunque por lo general se utilizan en fechas determinadas durante todo el año o vestidos para niñas casuales en los meses donde las temperaturas son más altas, se han convertido en una prenda sumamente popular por la comodidad que brindan y por la inmensa variedad que existe.

Los vestidos para niñas casuales son el verdadero comodín, pues es prácticamente imposible que no haya ninguno en los armarios y son los elegidos para usar a diario. En cambio, aquellos que son elegantes, son los preferidos a la hora de vestir en ocasiones especiales como aniversarios, cumpleaños u otras festividades.

A la hora de optar por esta prenda, aprovechar los vestidos de promoción niñas es buena idea porque se trata de una vestimenta atemporal que puede utilizarse en diferentes ocasiones y nada mejor que comprarlo a un precio mucho menor que el habitual.

Puedes encontrarlos en diferentes telas como algodón, lana, denim y batista, entre otros, y con muchos diseños dependiendo de la personalidad y preferencias como rayados, a lunares, con combinación de colores y texturas o estampados de distintos tipos.

Las sandalias infantiles como el complemento perfecto

En primavera o verano es importante el uso de prendas de vestir cómodas y frescas y lo mismo ocurre con el calzado.

Las sandalias niña son las mejores aliadas a la hora de vestir y, gracias a su versatilidad, las mismas pueden combinarse perfectamente con leggins, faldas, shorts y vestidos. Se trata de un tipo de calzado sumamente fresco y con estilo que aportan originalidad y modernidad a cualquier atuendo.

Los pies son una de las zonas del cuerpo que mayor humedad acumula y esto aumenta en los meses en donde las temperaturas son más elevadas. Por este motivo, las sandalias para niñas son ideales gracias a su diseño abierto para que los pies se mantengan frescos y secos, además de cómodos.

Otra ventaja de las sandalias niña es que la suela es sumamente flexible, ligera y cuenta con un acolchado suficiente como para resistir todo tipo de actividades.

Las sandalias para niñas precio depende mucho del estilo que se escoja, pues puede optarse por las tradicionales de PVC, por aquellas que poseen cierre ajustable, aquellas que poseen diseños de sus personajes favoritos, las que tienen luces incluidas que se prenden con el simple impacto del pie contra el piso o aquellas que son más elegantes y, como consecuencia, se encuentran realizadas en otros materiales como cuero o algún símil y con algunos detalles como apliques o brillos.

De todas maneras, adquirir un par de este calzado puede estar al alcance de todos gracias a las sandalias para niñas oferta, en donde pueden aprovecharse descuentos fabulosos de hasta más del 30% para el presente y el futuro a precios especiales, teniendo en cuenta el constante crecimiento de los más chicos.

Al momento de la compra, algunas sugerencias que pueden tenerse en cuenta es hacer una adecuada elección del material de las mismas, que la suela sea antideslizante, que la talla sea la adecuada teniendo en cuenta la marca y los materiales (en caso de duda siempre es recomendable optar por el talle más grande), cuál va a ser el uso de las mismas (pues no es lo mismo un par para fiestas, playa, piscina o para estar en el hogar) y la comodidad que brindan.

Respecto al material, uno de los más elegidos por excelencia es el cuero, pues tienen la facultad de adaptarse al pie, ofrecer confort, evitar la transpiración, combinar con cualquier outfit y aportar elegancia siempre, pero la desventaja es que son óptimas para toda situación. Si se pretende un uso en la playa o la piscina, lo ideal es optar por las de PVC que son resistentes al agua y a otras sustancias como el cloro o la sal del mar.