Primer relevamiento: el intenso aguacero no dejó evacuados en San Juan

También, la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, junto a la subdirectora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Cecilia Fuentes, además de equipo técnico de la cartera social, se abocaron al departamento de 25 de Mayo.

De acuerdo a lo relevado hasta las 8.30 horas, se registró que algunas viviendas sufrieron filtraciones en sus casas y anegación de ingresos domiciliarios. Por eso, se dispuso ejecutar, coordinar y monitorear las gestiones tendientes a la protección integral de las familias.

De esta manera, informaron oficialmente que el Estado provincial lleva a cabo trabajos articulados que competen transversalmente a todas las áreas gubernamentales para dar respuesta y contención. Y que es importante destacar que se está realizando un relevamiento técnico y asistencial en los 19 departamentos.

En Pocito

Por su parte, desde la Municipalidad de Pocito, una de las comunas donde más se desató la lluvia, informaron que no provocó daños importantes. "La torrencial lluvia que cayó anoche en los departamentos del Gran San Juan no provocó daños importantes en Pocito, donde no hay familias evacuadas. Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio informaron que no hubo evacuados en el departamento y solo cinco familias fueron asistidas con materiales para sus casas", informaron desde el municipio.

Por otra parte, se registraron caídas de árboles y ramas de gran porte en avenida Joaquín Uñac y Calle 7, callejón Celani y Calle 6; y en calle General Acha entre Calle 6 y 7. También se reportó un árbol caído en Ruta 40 y Santa Clara, que estaría obstruyendo dos carriles, zona en la que se dispuso a primera hora envío de empleados municipales para despejar la arteria.

En calle Florida bajó creciente pero no ingresó a los domicilios.