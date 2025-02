OSSE advierte que usan el nombre de la empresa para estafar a los sanjuaninos

OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) compartió información de importancia, tras haber detectado varios intentos de estafas virtuales usando el nombre de la empresa para acceder a datos personales de usuarios y así quitarles dinero. Por medio de un comunicado emitido por los canales oficiales de la empresa informaron que no están realizando llamando ni ofreciendo promociones o descuentos.

Conforme a lo que informaron, aparentemente hay quien está realizando llamadas o enviando mensajes de WhatsApp ofreciendo promociones o descuento a nombre de la empresa. “Es importante aclarar que estas comunicaciones no tienen ninguna relación con nuestra empresa” , informaron desde OSSE.

Además dejaron en claro que no es real la campaña que está circulando en redes bajo el título “OSSE 50% off descuento para jubilados”, advirtiendo a este sector de la población de no caer en las trampas de los delincuentes.

Por otro lado recordaron que Obras Sanitarias bajo ningún punto solicita números de tarjetas o CBU por teléfono, no envía enlaces dañinos ni ofrece promociones o descuentos a través de llamados o por mensaje.

Solicitan a la población estar alertas ante estas situaciones y evitar brindar datos personales a quienes se contacten en nombre de OSSE.