"Nadie me llamó", la respuesta de Ricardo Dillon ante el pedido de los hinchas de Desamparados

"Agradecemos su dedicación y esfuerzo durante su tiempo en el club. Este es un nuevo comienzo y una oportunidad para seguir creciendo como equipo. Pronto compartiremos más noticias sobre el futuro de Club Sportivo Desamparados. ¡Vamos juntos por nuevos desafíos!", expresó la institución en un comunicado.

Por ahora no hay novedades sobre quién será el reemplazante de Guirado. Y si bien en redes sociales la mayoría de los hinchas pidió por Ricardo Dillón, histórico entrenador del club, el mendocino ya avisó que no es por ahí. "Nadie me llamó", expresó ante la consulta de Tiempo de San Juan.

Otro nombre que suena fuerte, entre los candidatos sanjuaninos, es el de Cristian Bove. El exDT de Peñarol ya estuvo en el conjunto Víbora durante la temporada 2020/2021, estando al frente en 15 partidos en el Torneo Federal A (ganó seis, empató cinco y perdió cuatro). ¿Será que vuelve?