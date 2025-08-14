Muy buena noticia para los jubilados: con el nuevo aumento, cuánto cobrarán con haberes y bono en septiembre

Los jubilados tendrán un nuevo aumento en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya tiene un estimativo de cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones a partir de septiembre, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara el dato de inflación correspondiente a julio.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad previsional, los aumentos se aplican todos los meses y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Esto significa que la suba de julio define el ajuste de septiembre, aunque aún resta la confirmación oficial de ANSES .

En agosto, los jubilados y pensionados recibieron un aumento del 1,6% en sus haberes, mientras que aquellos que cobran la mínima también accedieron a un bono extraordinario de $70.000, el cual seguirá vigente en septiembre.

Jubilados: ¿Cuánto aumentarán los haberes en septiembre?

El INDEC informó que la inflación de julio fue del 1,9%. Aplicando la fórmula de movilidad vigente, los haberes previsionales subirían en ese mismo porcentaje durante septiembre. Los valores estimados serían:

Jubilados de la mínima: de $314.305,37 a $320.277,17

de $314.305,37 a $320.277,17 Jubilados de la máxima : de $2.114.977,60 a aproximadamente $2.193.955,1

: de $2.114.977,60 a aproximadamente $2.193.955,1 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $251.444,30 a $256.221,74

de $251.444,30 a $256.221,74 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: de $220.013,76 a $224.194,02

El bono previsional de $70.000 seguirá vigente y se pagará a quienes perciban menos de $390.277,17 (sin bono). En caso de superar ese monto, el pago adicional será proporcional.

Con el incremento y el bono, así quedarían los ingresos para septiembre:

Jubilados de la mínima: $320.277,17 + $70.000 = $390.277

PUAM: $256.221,74 + $70.000 = $335.221

PNC por Invalidez y Vejez: $224.194,02 + $70.000 = $294.194

Calendario de pagos de ANSES: cuáles son las fechas de cobro de agosto

Mientras se espera el inicio de los pagos de septiembre, ANSES continúa con el cronograma de agosto, que se extenderá hasta el jueves 28 para las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Los pagos se realizan según la terminación del DNI de cada beneficiario y contemplan tanto el haber mensual como el bono extraordinario, en los casos que corresponda.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 2: martes 12 de agosto

DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminados en 7: martes 19 de agosto

DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

