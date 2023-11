"Mañana empieza una nueva Argentina" dijo Sergio Uñac al votar

Acompañado por varios dirigentes de su terruño como el intendente Armando Rosales, el ministro e intendente electo Fabián Aballay y la diputada Marcela Monti, además del presidente del partido bloquista, Luis Rueda.

"Ha sido un año cargado de elecciones y la sociedad ha respondido sistemáticamente, con presencia permanentemente, así es que agradecerles por todo esto. Intarlos a participar hoy. Vemos una participación creciente, por lo menos los cortes que vamos teniendo va superando, las generales fueron superiores a las PASO y yo creo que este balotaje va a ser superior a la general. Pero bueno, hay que esperar obviamente el resultado final, a partir de las 18, ahí tendremos un porcentaje de votantes y en unas horas más, a partir de las 18, tendremos el electo presidente de todos los argentinos".

También habló de la denuncia que hizo Unión por la Patria en San Juan ante la justicia electoral. "Y han roto votos, yo quiero ser prudente, están las fotos, está hecha la denuncia. El sistema está garantizado, o sea, pueden haber este tipo de situaciones que obviamente hay que denunciarlas para dejar plasmado que ese voto que se haya incluido en alguna de las urnas deberá hacerse valer, porque obviamente un voto que estaba dentro de un aula y seguro que alguna de esas boletas han ingresado a un sobre y han ingresado a una urna también".

Destacó que "pero el sistema funciona, nosotros no estamos denunciando fraude, estamos denunciando un hecho particular y hay que ser sumamente respetuosos porque la democracia se fortalece con la creencia de que el sistema funciona y el sistema funciona. Hace muchos años que Argentina elige presidente y nunca ha habido denuncias, bueno, como esta sí pueden haber puntuales, pero eso no significa un fraude general, es una denuncia particular que hay que subsanarla y se terminó".

Respecto de si esperará resultados en la provincia o viajará adelantó que "en principio yo no he viajado en todo el año, ningún domingo de elecciones, puede ser ahora la excepción pero en definitiva lo importante es esperar el resultado y creer que mañana empieza un nuevo proyecto de país, sea quien sea el que gane. Todos saben mi posición, pero obviamente estamos en vez de electoral, así es que agradecer a los sanjuaninos, invitarlos a que puedan ejercer el derecho de votar como quieran, donde quieran, donde estén empadronados, digo, pero como quieran respecto del proyecto político y eso ya queda a disposición de los sanjuaninos, pero lo importante es fortalecer la democracia con el ejercicio del voto", concluyó.