Los peques también cumplieron su sueño

image.png

¿Por qué los chicos ingresan de la mano de los jugadores?

El nacimiento de esta propuesta nació en el Mundial de 2002, debido a una campaña entre la FIFA y UNICEF, llamada 'Say Yes for Children'. En español: 'di sí por los niños'. El objetivo de aquella iniciativa, era "mejorar y proteger las vidas de los niños" y mostrar cómo el "fútbol estaba marcando una diferencia para los niños". Durante ese torneo, once niños salían campo de la mano de los futbolistas vistiendo las camisetas de la FIFA con el lema de la campaña. Desde entonces, esta idea se volvió una costumbre y se empezó a realizar en otras competiciones como la Champions League, hasta llegar al torneo de Primera de Argentina.