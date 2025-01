Los malabares de los Bomberos Voluntarios de Chimbas con la batería de la autobomba y un pedido de ayuda

En ese contexto indicó que, “pudimos armar un plan para cargar la batería bastante rápido antes de salir y gracias a eso, hasta ahora, no hemos tenido demoras para llegar a ninguna urgencia. Pero el problema es que, una vez que estamos en los distintos lugares, no podemos parar el motor, porque si no después no arrancaría así nomás. Y eso, nos genera un gasto extra de combustible".

Ante el complejo panorama, los Bomberos Voluntarios iniciaron una colecta de donaciones a través de las redes sociales con la intención de juntar, de a poco, los alrededor de $500 mil pesos que necesitan para comprar una batería nueva. “Ideal sería cambiar las dos, pero creo que con una vamos a tirar sin problemas hasta el año que viene y ahí tendremos que ver de nuevo cómo hacemos”, confió Trigo.

Por otro lado, aseguró que tienen fe en que van a llegar a juntar el dinero. “Ya recibimos la colaboración de una señora que se acercó al cuartel y nos entregó un cargador. Todo sirve”, afirmó.

Quienes quieran colaborar pueden llamar al número del cuartel 4235566 o escribir al Instagram @bomberosvoluntariossanjuan