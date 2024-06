Los jugadores campeones del mundo que no jugarán la Copa América

Si bien a grandes rasgos se puede afirmar que la mayoría de los convocados están justificados por su historia, presente en el club o rendimiento en la Selección Argentina, otros nombres quizá no estén a la altura del actual Campeón del Mundo. Por eso, a continuación te hablaremos sobre los campeones que no estarán presentes.

Juan Foyth

El ex Estudiantes de La Plata jugó un total de 4 minutos en todo el Mundial pasado. Este defensor sí fue bastante importante en la anterior Copa América al disputar 4 partidos y sumar 355’ en cancha, pero su presencia en el combinado nacional nunca estuvo asegurada e incluso en varias oportunidades se rumoreaba que no sería convocado.

Foyth, que desde el 2020 juega en el Villarreal, la tiene realmente difícil para ser citado por Scaloni. Eso se debe a la recuperación de Lisandro Martínez, que en condiciones normales sería el primer suplente (o incluso titular) para integrar la zaga de centrales. Quizá, con el potencial futuro retiro de Otamendi, se abra una oportunidad para volver a ser parte.

Thiago Almada

El joven enganche surgido de Vélez Sarsfield tampoco será parte de los convocados para jugar la Copa América en Estados Unidos. Este mediocampista ofensivo jugó 6’ en el Mundial, lo cual le valió su distinción como Campeón del Mundo. Sin embargo, la falta de minutos lo ha convertido en un prescindible para el técnico argentino, suplantando su nombre por el de Carboni.

En la actualidad, Almada compite en la MLS, siendo uno de los factores que restan puntos en la consideración del entrenador nacional. Condiciones no le faltan, pero el hecho de jugar en una liga de bajo nivel es una desventaja bastante importante. A sus 23 años, tiene tiempo para pegar el salto a la liga italiana, española, u otra importante.

Paulo Dybala

Paulo Dybala es, con diferencia, la ausencia más lamentada por los hinchas de la Selección Argentina. En comparación con Almada o Foyth, que prácticamente no jugaban, Paulo sí podría haber sido bien considerado para, al menos, estar entre los primeros suplentes en caso de que el partido esté parejo. Por sus características, el crack cordobés sería un buen reemplazante de Messi, pero la verdad es que nunca pudo brillar con Argentina como se esperaba.

Una de las cosas que más justifican el pedido de los hinchas, es su presente en la Serie A. En la liga italiana, Dybala es uno de los mejores jugadores de la Roma, siendo clave en el 11 inicial y marcando la diferencia cuando le toca entrar desde el banco. “La Joya” podría haber integrado la lista de Scaloni, pero, por algún motivo, terminó quedando afuera.

Alejandro “El Papu” Gómez

La no convocatoria de “El Papu” Gómez tiene dos versiones, una fáctica y otra extraoficial/rumor incomprobable. En primer lugar, Scaloni no puede citarlo porque el extremo de Monza recibió recientemente una sanción por doping. Este control antidopaje sucedió a mediados de noviembre del 2022, antes de viajar al Mundial de Qatar. No obstante, se dio a conocer casi 1 año después ya en Monza, equipo en el que apenas pudo jugar 2 partidos.

Con respecto a la otra versión, el periodista Gonzalo Cardozo reveló, hace varios meses, que Alejandro Gómez nunca más jugaría en La Selección por haber acudido a una bruja para que haga magia negra y, así, él vaya al Mundial en lugar de Giovanni Lo Celso. Sea o no verdad, la realidad es que igualmente no podría asistir a la Copa América por el antidoping previamente mencionado.