Los argumentos de Cristina para desmontar la Causa Vialidad

En este contexto, Cristina dijo hoy que le hubiese gustado "hablar ante el tribunal" que la juzga luego de que los fiscales "leyeron su guión durante nueve jornadas", en referencia a la exposición de su alegato en el debate oral y público, y a la negativa del tribunal a concederle la posibilidad de ampliar hoy su indagatoria.

Las pruebas que presentó Cristina

-Cristina Kirchner destacó que hubo una "feroz campaña política y mediática" montada en el marco del juicio denominado Vialidad. Dijo que "muchos de los testimonios propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani finalmente colapsaron" en el marco del juicio Vialidad y cuestionó la cobertura del caso de los diarios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser "las dos naves insignias del 'lawfare'" y que "nunca hicieron una cobertura del juicio".

-Leyó el testimonio de Laura Indie, abogada de la dirección de Vialidad en Santa Cruz que es testigo de la Fiscalía. "Declara que Iguacel llegó en un patrullero y que la intimidaron para hacerla firmar un documento de que a Lázaro Báez le habían pagado todo y no se le debía nada. Esto era importante, porque sino se le había pagado entonces se demostraba que no había favoritismo".

-"La readecuación de precios, eso que habrán escuchado hablar a la fiscalía en reiteradas ocasiones, se hacía a partir de un aumento de la inflación del 10% de los precios. Esto estaba determinado por el decreto 10295 de Duhalde. Un testigo contó que cuando llegó Macri, la readecuación de precios se hacía al 5%, un gran beneficio para las empresas", explicó Cristina.

-Cuenta que María Re explicó que no supervisó ninguna obra de Austral Construcciones, pero sí lo hizo con otras empresas. "En todas pasaba lo mismo ´no conozco obras que no tengan atrasos, prórrogas o reasignaciones. Esto pasa con todas las obras en todo el país y en especial en la Patagonia´. Ahí explica que si una máquina se le rompe algo, tiene que buscar el repuesto en Buenos Aires y la máquina se frena. Además cuenta que en ese momento hubo reclamos de trabajadores. Acerca de que no había un director técnico en cada obra de Austral Construcciones, cito: ´esto pasaba en todas las obras, era lo habitual´. Esto lo dice una testigo que ponen los fiscales.

-Cristina señaló además que Lázaro Báez se presentó en la licitación para las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic que se están construyendo en Santa Cruz, "la obra pública más importante" de la provincia en los últimos años, pero que la perdió frente a Ángelo Calcaterra, y también perdió la posterior impugnación.

-Mostró la planilla de la ampliación del presupuesto de 45 mil millones de pesos para realizar las obras del "Soterramiento del ferrocarril Sarmiento", que pertenecía a la empresa IECSA de Mauricio Macri. "Esa obra había sido licitada y tenía que ser financiada por las empresas", reconoció Cristina. La cifra total de 40 obras públicas era de 98 mil millones de pesos.

-Dio a conocer las comunicaciones entre el empresario Nicolás Caputo -amigo del expresidente Mauricio Macri- y el exsecretario de Obras Públicas José López, que demuestran la "familiaridad" que había entre ambos, ya que hablaron 109 veces entre 2013 y 2016. “La que me siento muy boluda soy yo”, dijo Cristina al exponer los mensajes y destacó sus idas y vueltas para definir por dónde iban a hablar: por mensaje o por llamada telefónica. "Eran muy amigos todos, lo cual no dice nada, pero en los criterios de Luciani y Mola debería ser un escándalo monumental", afirmó. También mostró que López habló 177 veces por Whatsapp con Eduardo Gutiérrez, empresario de Grupo Farallón, entre 2013 y 2016, y 96 veces con Juan Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Como contraste, el gráfico que mostró Cristina detallaba que López y Lázaro Báez solo hablaron seis veces en ese período. Cristina señaló que, pese a todo esto, la justicia no condenó a López y Gutiérrez por asociación ilícita, una acusación que sí formuló el fiscal Luciani contra ella y Báez en la causa Vialidad.

-Cristina denunció que, más allá de condenar a José López por corrupción, la Justicia comenzó a investigar en profundidad de dónde provenía el dinero en su posesión pero que decidió frenar porque, como comprueban los chats con Caputo y Gutiérrez, esta trama conducía a "los macristas". "¿Hubo alguna investigación de Caputo por las conversaciones con José López, un tipo al que encontraron revoleando 9 millones de dólares en un convento? Se investigó, había billetes termo sellados desde la Reserva Federal, que informó que un fajo fue enviado al Banco Finansur. ¿Quién estaba a cargo del banco Finansur? Un tal Sánchez Córdoba, que estaba con Macri y Angelici en Boca. ¿Saben por qué dejaron de tirar del ovillo? porque aparecieron los macristas. El fiscal Luciani dice que donde toca sale pus, la pus de ustedes Luciani, de los macristas", dijo CFK. También señaló: "No tengo dudas" de que Caputo y Gutiérrez eran los dueños de los 9 millones de dólares que había en los bolsos de López.

-Además, la Vicepresidenta denunció que ella hizo una denuncia en Comodoro Py por el financiamiento que Macri le dio a las empresas que habían ganado la licitación del soterramiento del Sarmiento, entre ellas IECSA, de Calcaterra y ex Grupo Macri, a pesar de que ello no correspondía porque la licitación especificaba que esos fondos debían ser traídos desde el exterior por las propias empresas. Cristina señaló que esa denuncia suya jamás avanzó y que, en contraste, se la procesó a ella por la obra pública de Santa Cruz en una causa que involucra un total de 8.000 millones de pesos, cinco veces menos que la del Sarmiento, pero por un total de 51 obras.

-La exmandataria también recordó que quien sobreseyó a Macri en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de víctimas del ARA San Juan fue el propio juez presidente de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, arquero del "Liverpool", el equipo en el que juega con el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu en la quinta Los Abrojos, propiedad del propio Macri.