Habló Cristina: duras críticas a los fiscales y más de una hora ejerciendo su defensa

En un amplio repaso cronológico que hizo en su defensa desde los inicios de la causa, utilizando documentación judicial, publicaciones en medio de tirada nacional como Nación, Clarín y Ámbito entre otros, e incluso leyendo textuales de testigos del Ministerio Público Fiscal o conversaciones por mensaje, Cristina apuntó directamente contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Monla. “Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, señaló.

Y a continuación dio lectura de expresiones textuales de distintos testigos que había presentado el Ministerio Público Fiscal; para seguir luego con todos los mensajes que se cruzaron entre José López (conocido por dejar bolsos con dólares en un convento), Nicolás Caputo (empresario de la construcción y amigo de Mauricio Macri) y Eduardo Gutiérrez (empresario del grupo Farallón). “Los fiscales ven que no tienen ningún tipo de prueba, porque no era como ellos decían, porque habían adoptado el guion de los medios, buscando pruebas en otras causas”, dijo con un tono muy duro, propio del estilo de la vicepresidenta.

image.png Causa Vialidad - Defensa de Cristina

No faltaron las chicanas hacia los fiscales, puntualmente contra Luciani, que fue quien pidió 12 años de prisión para Cristina e inhabilitación perpetua para asumir cargos públicos. “Luciani dice que estuvo meses viendo los papeles, ¿no vio esto? ¿No les llamo la atención este grado de familiaridad? Notable”, señaló sobre los mensajes entre López, Caputo y Gutiérrez, vinculando directamente a López con el macrismo.

Sobre su accionar, por el cual está siendo investigada en la causa vialidad, la vicepresidenta señaló “me van a condenar por los 12 años de gobierno, pero si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Por eso me van a condenar. ¿Cómo voy a pensar que este es un tribunal de la Constitución si permite este tipo de cosas? El papá del presidente del Tribunal, oficial de la Marina Giménez Uriburu, postea en contra mío en el mismo espacio del Liverpool. Fue director de Bignone y Galtieri. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a absolver? Quieren tomarse revancha. ¿De qué? El fiscal pide 12 años porque son 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina”.

image.png Causa Vialidad - Defensa de Cristina

Llegando a los últimos minutos de su descargo, Cristina señaló que no se trata de un juicio en “contra de Cristina Kirchner”, sino “un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública”.

Saludos desde el balcón, saltitos y cantos

Culminado el descargo, Cristina Fernández salió al balcón de su despacho en el Congreso para saludar a los militantes que llegaron hasta el lugar para brindarle su apoyo. Saltitos, besos al aire y con una enorme sonrisa se la vio ante sus seguidores.

https://twitter.com/somoscorta/status/1562110837304827907 Cristina Kirchner salió al balcón del Congreso y pidió que cantaran la marcha peronista. pic.twitter.com/0x6gieafXy — Corta (@somoscorta) August 23, 2022

La perlita fue que pidió que todos los presentes cantaran la marcha peronista.