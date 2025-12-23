Lorwest by Lorenzo presentó en San Juan la nueva RAM Dakota: potencia que combina con tecnología y seguridad a bordo

La nueva RAM Dakota fue presentada oficialmente en San Juan durante un evento realizado por Lorwest by Lorenzo , concesionaria representante de RAM y Jeep en la provincia. El lanzamiento marcó la llegada de una pickup mediana que se proyectó como una de las alternativas más completas y seguras del mercado argentino.

La incorporación de este modelo refuerza la estrategia de Grupo Lorenzo , que vuelve a ratificar su compromiso con la calidad y la atención al cliente, acercando al público sanjuanino los más recientes desarrollos de las marcas que representa a través de su concesionario oficial.

En el marco de la presentación, Víctor Conturso, responsable de Lorwest en San Juan, subrayó la trascendencia del lanzamiento. “Damos a conocer uno de los productos más atractivos del mercado argentino. La RAM Dakota es la pickup mediana de la familia RAM y podemos exhibirla aquí, en un concesionario oficial con alcance provincial y regional”, expresó.

Uno de los ejes destacados del modelo fue su nivel de seguridad. Desde la firma señalaron que la RAM Dakota se posiciona como la pickup mediana más segura de su segmento, gracias a un paquete de 15 asistentes y ayudas a la conducción, sumado a un sofisticado sistema de tracción.

El apartado mecánico también concentró la atención. La camioneta se presentó como la única del segmento equipada con caja automática ZF de 8 marchas y una reductora de cuatro modos, una combinación que le permitió adaptarse tanto a trabajos de alta exigencia como al uso diario.

Pensada para un desempeño integral, la RAM Dakota muestra su versatilidad en tareas rurales, trabajo pesado y conducción off-road, sin dejar de lado el confort necesario para el ámbito urbano. La propuesta incluye dos versiones: la Warlock, con un perfil más robusto y orientación todoterreno, y la Laramie, de estética más refinada y enfoque urbano. Ambas versiones comparten la misma mecánica y conservan intactas sus capacidades fuera del asfalto.

Las alternativas de financiación fueron otro de los puntos salientes del lanzamiento. Desde Lorwest informaron que el modelo puede adquirirse mediante plan de ahorro o financiación bancaria con tasa 0%, con la posibilidad de financiar hasta 30 millones de pesos en 12 cuotas sin interés. A su vez, se ofrecen opciones adicionales con tasas que oscilan entre el 32% y el 40%.

Además de la RAM Dakota, el concesionario presentó la gama completa de productos RAM y Jeep, con modelos como Renegade, Compass, Commander, Wrangler y Gladiator, entre otros.

La jornada convocó a clientes, allegados a la firma y referentes del sector, quienes recorrieron las instalaciones, observaron en detalle las unidades exhibidas y dialogaron con el equipo comercial, que brindó asesoramiento personalizado sobre prestaciones, seguridad y planes de compra.

La participación del público reafirmó el vínculo de Lorwest by Lorenzo con la comunidad sanjuanina y consolidó el lanzamiento como un encuentro que combinó presentación comercial, cercanía con los clientes y celebración institucional.

En Lorwest by Lorenzo se concentra la oferta completa del grupo Chrysler, integrado por RAM, Jeep, Chrysler y Dodge, con modelos que van desde RAM 1500, Jeep Wrangler y Compass, hasta la RAM Dakota y el Jeep Willys, respaldados por la trayectoria de Grupo Lorenzo a nivel regional.

"Hoy Grupo Lorenzo es una compañía multimarca con presencia en todo Cuyo, más de 500 empleados y una estructura logística propia, que incluye transporte propio, un diferencial clave dentro del mercado automotor", destacó Conturso, al remarcar que esta infraestructura aporta previsibilidad y confianza tanto a los equipos de trabajo como a los clientes.

La concesionaria Lorwest by Lorenzo mantiene su atención todos los días, de 9 a 19 horas, en un punto estratégico de fácil acceso, ubicado en Lateral Este Acceso Sur y Las Cañitas, en el ingreso a la ciudad de San Juan.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo, que incluye Lorwest by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios postventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.

