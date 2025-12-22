lunes 22 de diciembre 2025

Amor rosarino y perfil bajo

La boda íntima que vuelve a reunir a los Messi: María Sol da el sí y Lionel será testigo

La hermana menor del capitán argentino se casa con Julián “Tuli” Arellano, técnico del Inter Miami. La ceremonia será el 3 de enero en Rosario, con una celebración familiar, lejos de los flashes y marcada por una historia que nació en el barrio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

Rosario será escenario de una celebración especial para la familia Messi. María Sol, la menor de los hermanos del campeón del mundo, se casará el próximo 3 de enero con Julián “Tuli” Arellano, entrenador de las divisiones juveniles del Inter Miami. Será una ceremonia cuidada, íntima y con fuerte anclaje emocional, en la que Lionel Messi dirá presente antes de retomar sus compromisos deportivos.

La historia entre María Sol y Arellano no tiene glamour importado ni casualidades del destino: ambos crecieron en el mismo barrio, compartieron amigos, calles y códigos, y el vínculo se fue afianzando con los años. Hoy, esa relación de bajo perfil desemboca en una boda que prioriza la cercanía y el afecto por sobre cualquier exposición pública.

image

En redes sociales, la pareja suele mostrarse con mensajes simples y genuinos. Una de las frases que más se repite resume el espíritu del vínculo: “Juntos siempre es mejor”. Esa misma idea será la que guíe el festejo, que se realizará en un ámbito privado de Funes, pensado para la familia y los amigos más cercanos.

Arellano, rosarino del barrio La Bajada, construyó su camino en el fútbol desde abajo. Primero como jugador amateur y luego como entrenador, hasta llegar en 2023 al Inter Miami, donde integra el cuerpo técnico de la categoría Sub 19. El equipo tuvo actuaciones destacadas en las últimas temporadas, consolidándolo dentro de la estructura formativa del club estadounidense.

María Sol, en tanto, eligió un recorrido alejado de los flashes. Diseñadora y empresaria, desarrolla su marca de indumentaria desde Rosario, con proyección internacional. Su firma, “Bikinis Río”, viste a figuras del espectáculo y tiene entre sus clientas a Antonela Roccuzzo, con quien mantiene una relación cercana. A pesar de llevar uno de los apellidos más famosos del mundo, siempre priorizó el trabajo y la discreción.

image

El inicio del año encontrará a los Messi reunidos en el país. Lionel, que se encuentra de vacaciones, permanecerá unos días en Argentina antes de regresar a Estados Unidos para sumarse a la pretemporada del Inter Miami, prevista para el 7 de enero. En ese marco, la boda de su hermana se convertirá en uno de los momentos más significativos del receso.

Sin despliegues ostentosos ni alfombras rojas, el casamiento de María Sol Messi y Julián Arellano será una postal distinta: la de una familia que celebra puertas adentro, fiel a sus raíces y a una historia de amor que empezó mucho antes de que el apellido Messi fuera sinónimo de leyenda mundial.

