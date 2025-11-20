domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impensado

"Les pedimos evacuar hacia los espacios seguros", el mensaje en la FNS que nadie pensaba escuchar

Mientras los stands permanecen vacíos en el predio del Estadio del Bicentenario se puede escuchar un mensaje de advertencia para proteger a los sanjuaninos.

Por Daiana Kaziura
c93391e5-2ddf-4058-b6a8-a27e1b011168

Un inesperado mensaje se oyó en la primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025, en el predio del Estadio del Bicentenario. "Señores visitantes, les pedimos movilizarse hacia los espacios seguros", reza la voz que indica por dónde no circular a la espera de la llegada del viento que motivó el alerta y la suspensión de la Feria.

Lee además
suspendida la feria de la fns: asi se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio
Las reacciones, en video

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio
clima adverso y logistica urgente: los gastronomicos cuentan como siguen en la fiesta del sol
Tras la suspensión

Clima adverso y logística urgente: los gastronómicos cuentan cómo siguen en la Fiesta del Sol

Mientras en la zona del Velódromo Vicente Chancay y el Estadio del Bicentenario se advierte un importante movimiento, en la zona de los stands prácticamente no hay personas, las lonas están bajadas, los inflables permanecen en el piso y se pide a la gente que no se acerque al lugar.

Habrá que esperar hasta mañana sábado, si el clima lo permite, para poder recorrer esos espacios y disfrutar de los eventos programados en el marco de la exposición ferial de esta nueva Festa Nacional del Sol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991644925419753714&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

La inauguración oficial del FNS 2025 será el viernes y el domingo habrá feria

Lo dieron todo ¡y se hicieron virales!: los mejores videos del público en la Fiesta Nacional del Sol

Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

Nicki Nicole, La Sole y Emanero brillaron en la tercera noche de la FNS

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

Comidas y tragos made in San Juan para aprender y probar en el stand de Producción en la Feria

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lo dieron todo ¡y se hicieron virales!: los mejores videos del publico en la fiesta nacional del sol
En las redes

Lo dieron todo ¡y se hicieron virales!: los mejores videos del público en la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas
Comisaría 17

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Sabés que fue un buen show cuando...: el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
FNS

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

¡Buscate en la tercera noche de la FNS!
Fotogalería

¡Buscate en la tercera noche de la FNS!

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Barrio Obrero Municipal

Conmoción en Zonda por una mujer que encontraron sin vida: habría fallecido hace casi una semana

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad
Hito sanitario

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

Centro Cívico de San Juan, que concentra casi toda la administración pública provincial.
Puja entre empresas

El Gobierno de San Juan reabre una exigente compulsa para contratar la ART que cubre a todos los estatales

Una pelea entre mujeres terminó con una policía a las trompadas en pleno festejo patronal
Caucete

Una pelea entre mujeres terminó con una policía a las trompadas en pleno festejo patronal

Estudiantes le amarga el título a Central y se impone en Arroyito
Liga Profesional

Estudiantes le amarga el título a Central y se impone en Arroyito