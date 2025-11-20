domingo 23 de noviembre 2025

Al mal tiempo, nueva logística

La inauguración oficial del FNS 2025 será el viernes y el domingo habrá feria

Belén Barboza, secretaria de Turismo, aseguró que lo principal es preservar la seguridad de los sanjuaninos e intentar que la fiesta se disfrute de la mejor manera posible durante todo el fin de semana.

Por Jorge Balmaceda Bucci
fiesta nacional sol predio estadio bicentenario
Belén Barboza, secretaria de Turismo, aseguró que ante la alerta por viento "lo importante es preservar la integridad de los ciudadanos. Además, desde Bomberos no habilitaron la feria por el fuego del espacio gastronómico".

"La inauguración oficial pasó para mañana (viernes) y se analiza habilitar la feria de manera gratuita para el domingo", agregó Barboza.

Así reaccionaban los primeros visitantes

Algunos visitantes habían llegado con la idea de recorrer la feria antes de dirigirse a los espectáculos, otros buscaban simplemente resguardarse del viento y esperar que habilitaran el acceso. Había familias que desconocían por completo el anuncio oficial y jóvenes que, al enterarse, solo atinaban a reorganizar la noche y dirigirse directamente a los shows.

“Nos enteramos recién acá”, comentó uno de ellos, reflejando la sorpresa generalizada entre quienes se encontraban en el predio. Aun así, la mayoría decidió permanecer en el lugar para asistir a las presentaciones que siguen confirmadas.

