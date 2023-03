La Justicia liberó a Ricardo Jaime, el ex funcionario K detenido por corrupción

El Tribunal Oral Federal 7 decidió liberar a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte del kirchnerismo que estaba detenido con prisión preventiva por ser uno de los imputados en el Caso Cuadernos. El ex funcionario estaba detenido por otras causas desde abril de 2016 y tiene varias condenas por corrupción en su prontuario. Condenados por corrupción hay varios ex funcionarios kirchneristas, el único detenido es Jaime. Pero lo estará solo por unos días más.