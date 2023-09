La Corte de Justicia sanjuanina se reunió con referente de la abogacía penal

El Presidente de la Corte, Dr. De Sanctis, manifestó en la apertura: “Esto es poner en marcha o ejercitar una técnica institucional de advenimiento, de acuerdos, de intercambio de ideas (…) es toda una técnica orgánica, sistémica, para escuchar a los distintos operadores que vienen a requerir o que participan o son parte directa del servicio de Justicia, como es la abogacía. No necesitamos nada, no pedimos nada, no condicionamos en nada, solo decimos que hagan las consideraciones necesarias, ya sea preguntando, o diciendo, o aportando, incluso criticando y también recibiendo aportes. Ese es el objetivo de estos encuentros”.

El Presidente del Foro, Dr. Álvarez, señaló: “Para nosotros son sumamente importante estos encuentros de diálogo, de debate, de intercambio de opiniones. Creo que es fundamental para poder llevar adelante un mejor servicio Justicia y aportar nuestra mirada para poder llegar a ese fin”.

En el primer encuentro de Diálogo de Justicia, la Corte se reunió con la Abogacía de San Juan y participaron directores de los Institutos temáticos del Foro de Abogados, integrantes del Tribunal de Disciplina; abogados litigantes; y funcionarios judiciales responsables de la gestión judicial. El segundo encuentro fue sobre las Relaciones del Trabajo en el ámbito de la Justicia, con la Unión Judicial de San Juan, su Comisión Directiva en pleno y el Cuerpo de Delegados Gremiales completo.

Se recuerda que el Presidente de la Corte de Justicia, Dr. De Sanctis, ya fijó para los primeros días de octubre el cuarto encuentro del Programa Diálogo de Justicia y será con la Abogacía Civil, en respuesta a un pedido realizado por el Presidente del Foro de Abogados, Dr. Álvarez.