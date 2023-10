La comunidad de Valle Fértil cuestiona, y la minera que explora responde

Solo ha concluido una etapa de exploración, y esperarán los resultados para retomar las tareas. Asimismo, respondió a las críticas: “esta compañía cumple con estrictos estándares en temas sociales, medioambientales y de sostenibilidad”, aseguró el directivo.

Jimena Burgoa es vecina de Valle Fértil y referente de la Asamblea Valle Fértil Agua Pura. Explicó que mientras el proyecto Santo Domingo avanza con exploraciones en la zona de Marayes, entre Valle Fértil y Caucete, cada vez son más los vecinos que se oponen a esa actividad. “No queremos megamineria en Valle Fértil”, dijo.

Agregó que no quieren que esta actividad prospere en su departamento, porque usa químicos como acidos para obtener minerales y temen que contamine el agua. “Nuestro ecosistema es sensible, no tenemos agua de deshielo como otros departamentos, solo tenemos agua subterránea en nuestros reservorios. No queremos perder nuestro sistema hídrico, la flora y la fauna serrana por un proyecto minero”, aseguró a Tiempo de San Juan.

Burgoa dijo que la agrupación está saliendo periódicamente a conversar con los vecinos, y acrecentando apoyos. Incluidos los de algunos trabajadores que “tienen una situación laboral comprometida y no pueden dar la cara”, dijo aludiendo a algunos empleados de la compañía minera.

Esta mañana a las 10 cumplieron su objetivo de entregar al consejo Deliberante de la comuna un documentos con cuatro interrogantes. Burgoa dijo que los concejales se comprometieron a darles la respuesta por escrito mañana. Afuera, un numeroso grupo de vecinos esperó que un par de sus referentes salieran de la reunión con los concejales.

Por su parte, Ariel Elizondo, otro de los integrantes de la Asamblea Valle Fértil Agua Pura, dio a conocer lo que pidieron:

Si el municipio ha realizado una consulta pública a la sociedad que determine si otorga o no licencia social a la actividad. Y con qué número de ordenanza o resolución se ha realizado. Si se cumple con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental como señala la ley general del ambiente, y piden la copia del mismo. También piden copia del seguro ambiental obligatorio de la compañía minera. Teniendo en cuenta la ley de creación de la reserva natural de Valle Fértil que tiene como objetivo preservar las condiciones naturales de la región, regulando el desarrollo turístico e impidiendo la realización de acciones nocivas para el medio ambiente, consultan si contempla la ley provincial este tipo de explotaciones. En base a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos consultan si se ha realizado el plan de manejo sostenible de bosque nativo y solicitan copia del mismo.

Qué dice la minera

La empresa Minerales Camino Real es la primera que se ha propuesto buscar minerales metalíferos en Valle Fértil. Allí siempre se han explotado los no metalíferos como cuarzo, mica y feldespato.

La búsqueda de cobre se realiza en el proyecto Santo Domingo, ubicado a 120 kilómetros al este de la Ciudad de San Juan, a una altitud promedio de 1.200 msnm. La empresa es británica, pero tiene operaciones en Colombia, y son socios de la empresa Mineros S.A., que operó la mina Gualcamayo en Jáchal, hasta que la vendió a la estadounidense Eris.

Esta mañana el gerente del proyecto Santo Domingo negó que se vayan a ir de Valle Fértil. “Dentro del marco de la ley hemos completado la primera fase de exploración con la perforación de 2.000 metros”, dijo Ivan Devia. El retiro de maquinaria responde a la finalización de la campaña exploratoria en los meses de agosto y setiembre. Los directivos continuarán ahora con la evaluación de los resultados para definir luego cómo seguirán las tareas exploratorias.

“Entendemos que hay un grupo legítimo que está en contra”, dijo, respecto a los cuestionamientos contra la minera, pero aseguró que se encargaran de evacuar todas las dudas de la población y lograr la licencia social para desarrollar la minería metalífera. Agregó que como todo lo nuevo, hay desconocimiento de la actividad, pero su tarea es conseguir “el aval de los pobladores, de los inversionistas y de la operadora”.

"Entendemos la desinformación y preguntas de la comunidad. Siempre tendremos la voluntad y la firme convicción de informar, comunicar y conciliar para construir confianza y conseguir la licencia social", dijo Iván Devia, gerente de Minerales Camino Real.

En la minera aseguraron que además de cumplir con todos los requerimientos sostenibles para este tipo de operaciones, realizan monitoreos constantes de aire, agua y ruidos, antes, durante y después de cualquier operación minera.

Además, dicen que el 70% de los inversores cumplen criterios ESG (Enviroment, Social and Governance) que en el mundo aplican a empresas con responsabilidad social y respeto al medioambiente.