Fuerte repudio de Cambia San Juan al accionar de Abarca con una funcionaria del Gobierno

La funcionaria provincial había acudido a Albardón para avanzar en la firma de un convenio de trabajo conjunto entre la Dirección de Defensa al Consumidor y la Municipalidad, además de recibir denuncias por presuntas estafas a jubilados del departamento. Mientras una agente de su equipo se encontraba recibiendo testimonios en el CIC de La Laja, Carrizo se reunió con Abarca en su despacho.

Allí, según el testimonio que Carrizo brindó a Tiempo de San Juan, el intendente la increpó con malos tratos por no haber solicitado permiso para la reunión en el CIC. En medio del intercambio, Abarca habría ordenado por teléfono que se hiciera presente la Policía para desalojar a los trabajadores provinciales, hecho que desató la indignación de Carrizo. “Me levanté porque no voy a soportar eso... Me dijo 'séntate, séntate'. Y yo le dije: 'Me retiro'. Fue una situación muy fea”, relató Carrizo.

Luego fue al CIC, donde encontró a los jubilados esperando afuera y, según reconoció, se quebró emocionalmente. “Lloré al verlos, les pedí disculpas. Una jubilada me prestó su casa para poder tomar las denuncias”.

Desde Cambia Albardón no solo repudiaron la actitud del intendente, sino que manifestaron su respaldo a la directora Carrizo, destacando “su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos”.

“La política debe ser un espacio para el debate y la construcción, no para la intolerancia y el maltrato”, expresaron, en alusión al accionar del jefe comunal justicialista. El documento fue compartido por referentes locales y generó reacciones en distintos sectores de la política albardonera.