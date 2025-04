Escándalo en Albardón: una alta funcionaria del Gobierno de San Juan denunció haber sido maltratada por el intendente Abarca

"Él me dijo que no le habíamos pedido permiso, lo dijo en mal modo y yo me paré. Me levanté porque no voy a soportar eso... Lamentablemente me retaba, yo no podía soportar un reto de esa magnitud. Me levanté y después me dijo 'séntate, séntate'. Y yo le dije: 'Me retiro'. Fue una situación muy fea realmente", dijo la directora provincial de Defensa al Consumidor , Fabiana Carrizo , en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, describiendo lo que sostiene que fue un encuentro explosivo con el intendente de Albardón , Juan Carlos Abarca quien, según el relato de la funcionaria orreguista, la increpó este lunes durante una audiencia en el despacho del albardonero, al punto que se fue y terminó llorando.

La funcionaria aseguró que se sorprendió por la situación y que no quedó ahí, porque Abarca le empezó a echar en cara, ofuscado, que no le habían pedido permiso para hacer esa reunión en el CIC. Carrizo decidió irse, desconcertada y sobrepasada por la inesperada reacción del intendente del PJ, y se fue personalmente a ver qué estaba pasando en el CIC, para cumplir con los jubilados que la estaban esperando. Llegó y se puso a llorar, según ella misma reconoció.

"Es verdad que sí lloré cuando me encontré los jubilados afuera. Ahí sí, cuando yo llegué, sí, porque me dijeron que por qué no podíamos entrar. Y sí, les dije que no teníamos permiso, que era la verdad. Se los tuve que decir para poder solucionar el problema... Como mujer cuando te prepotean del otro lado y que tienen poder y que vos sentís que no es así. O sea, basta, terminemos con esto. Con esos enfrentamientos de que si te tengo que avisar para salir. No, no, no. Que no te avisé porque no me dio el tiempo. Decirme, bueno, ¿cómo hacemos para la próxima? Para trabajar en equipo", sostuvo.

"No me pongo en víctima por ser mujer. Porque el destrato lo puede tener a lo mejor hasta un empleado de él que sea hombre. El poder, el lugar, la forma de decirlo. A lo mejor me hubiese dicho, mire, yo creo, me gustaría que me avisen cuando estén acá para que podamos trabajar... Hay formas. No decir 'si no pasa por mí, no pueden ingresar'. Esas cosas que tiene que terminar en la política, yo creo que esa es la grieta tan gigante que existe, que nos deja que podamos trabajar en equipo para la gente", reflexionó la funcionaria.

"Yo hace un año vengo pidiendo el trabajar en equipo con los intendentes para, lógicamente, poder llegar a la gente y para llevar la herramienta. Entonces, tenía que renovar este convenio. Siempre es mirando a la gente. Hoy se tiene que mirar esto, no se tiene que estar mirando una elección. Yo creo que hoy miran una elección y no están mirando, que realmente tenemos que cortar con este tema político, con esta grieta", afirmó.

"La verdad que me sentí agredida porque llamó por teléfono. Es más, yo no sabía que llamaba por teléfono para sacar a la gente nuestra de Defensa al Consumidor, pedía hablar con el comisario para que se fuera. Al cortar, dijo, me dijo en la cara, '¿qué atribuciones se toman para llegar y venir? Me tienen que pedir permiso a mí'. Estas fueron las palabras de él. Y le dije yo, '¿ustedes conocen que hay una persona que trabaja para Defensa al Consumidor en el CIC? No mira que hay un convenio. Yo vengo acá, le digo, justamente para que trabajemos en equipo. No estoy poniéndome en la puerta, no estoy mirando la politiquería. Estoy mirando la solución para la gente. Necesita asesoramiento. Los jubilados necesitan que nosotros estemos juntos trabajando. Fue una situación muy fea que me tomó en decirle a él que yo me iba al CIC para atender a la gente, que no la iba a dejar en la puerta. Y así fue", relató Carrizo.

"Llegué al CIC y estaban estos adultos mayores, los jubilados, esperándome. Y obviamente desbordaba yo y la situación me llevó.. No fue con él, sino de verlos a ellos ahí esperando. Les pedí disculpas. 'Lamentablemente no podemos estar acá. Busquemos un lugar donde podamos solucionar el problema a ustedes. Y así que que me prestaron una casa, Silvia, una casa cercana para poder recepcionar esas denuncias y traerlas acá a Defensa al Consumidor. Una misma jubilada me prestó el domicilio porque estaba más retirado el Centro de Jubilados", afirmó la funcionaria orreguista.

"La verdad que me sentí mal, sentí un destrato hacia mi persona, pero en una forma terrible, pero más allá de lo mío, el dolor más grande fue mirar a la gente que estaba afuera esperándome para que pudiéramos resolver el problema y no poder darle el lugar y la comodidad para poder hacerlo en ese ámbito. Lo hice en una casa que me sentí re bien, estuve en este domicilio hasta el mediodía que terminamos de recepcionar las denuncias", aseguró.

Carrizo dijo que tenía la audiencia con Abarca para poder concretar el convenio que viene firmando con otros jefes comunales, firmarlo y poder darle difusión a la oficina en la comuna. "Yo le quería decir al intendente de esta reunión, del desconocimiento que había de la delegación. Yo quería decirle, mire, firmemos nuevamente el convenio para ponernos a trabajar bien", destacó.

La funcionaria aclaró que viene trabajando bien con otros intendentes incluso del PJ y que los empleados del CIC de La Laja los trataron bien. La tensión fue solo con el intendente Abarca. Hasta ahora no le llegaron disculpas del caudillo albardonero.

¿Qué quiere decir que está pensando en las elecciones Abarca? Carrizo se explayó: "una persona cuando no tiene amplitud... hoy la política va cambiando. Yo creo que hoy la gente y los políticos a lo mejor estamos buscando otra cosa".

Carrizo dijo que no le comentó de este incidente a Marcelo Orrego. "El gobernador está para cosas más grandes, yo creo que estas cosas son mínimas para poder resolverlas uno mismo", analizó.

¿Cómo se sigue en una situación así con el trabajo con la municipalidad de Albardón? "Yo voy a seguir estando en el departamento. A mí, cuando me lo pidan las instituciones, yo voy a tener presencia. Mucho más el sector hipervulnerable que son nuestros adultos mayores y que ya lo padecen. Porque lo he visto. Lo tenemos. Voy a seguir estando. Y él si quiere acompañar, bienvenido sea. Y lo de la delegación, esto es ambas partes. Tiene que estar de acuerdo. Yo estoy abierta. Se lo tendrían que preguntar a él si quiere", sostuvo.

Y concluyó: "Me dijeron, ya, déjalo así. No, yo no tengo nada que ocultar. Yo soy sincera. Yo, con la verdad, puedo decirlo a todas partes. Y estoy harta, harta de esta situación que lleva muchos años que lastima a la gente".