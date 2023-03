Entre gritos y puñetazos, un famoso conductor dejó la TV

El periodista arrancó contando la historia de manera enigmática, sin nombrar explícitamente a Víctor Hugo Morales: “A alguien no le pagaron, le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire. Es un número uno de nivel internacional. Se fue porque no le abonaron más de un mes. Número uno de todo”.

Ventura tiene una bomba sobre la salida de Víctor Hugo de C5N

El conductor de América TV agregó: “Golpeó la puerta con ánimo de puñetazo. Entró y dijo '¡quiero cobrar!'. Le dijeron que no, que no había plata, que faltaban un par de meses para cobrar. No la necesita (la plata), pero obviamente es un derecho de él. ¡Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue!”.

Ventura cerró la historia diciendo: “Víctor Hugo Morales se fue de este modo de C5N, en lo que es la antesala de las próximas elecciones, salvo que haya una contramarcha, es definitivo”.

Su problema anterior con C5N

En el 2017, Víctor Hugo Morales había sido obligado a dejar el canal y no dudó en comunicar la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter de una manera muy irónica: “Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente, GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!”.