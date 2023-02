Elisa Carrió será candidata a Presidente en las PASO de Juntos por el Cambio

Hasta ahora, la ex diputada nacional había mostrado conductas disímiles con respecto a que rol ocuparía en los próximos comicios, pero este martes anticipó que competirá por la Casa Rosada. “Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, sintetizó.

Carrió anticipó que iniciará su campaña en mayo.