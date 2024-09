El misterio de la aparición o no en la Legislatura del famoso abogado que está preso y es candidato a un cargo judicial

El tema nunca visto fue por varias semanas tratado bajo siete llaves en la Cámara de Diputados local, que se valió de un dictamen de su propia Asesoría Letrada para decidir -recién esta semana- la citación, con igual trato que cualquier otro ternado, por no encontrar obstáculos legales para ello. De telón de fondo corrían varias especulaciones: ¿el abogado preso está en condiciones legales de salir con custodia de la cárcel por este motivo extraordinario? ¿le vulneran algún derecho si no lo citan a dar la entrevista en la Legislatura? ¿Si él resultara inocente podría reclamar por vía judicial que no lo dejaron participar y anular esa designación a defensor oficial? ¿qué pasa con los derechos de los otros dos ternados al cargo judicial? ¿se podría dejar este cargo en stand by hasta que se resuelva la situación judicial del participante?

En respuesta a estos interrogantes, la Cámara de Diputados decidió hacer valer el "principio de inocencia del ternado" y darle la oportunidad de hablar, con igual trato que los demás participantes, que son 62, ya que hay 21 cargos judiciales en juego y que llegan este viernes a la instancia final de evaluación en un demorado proceso. A la terna de De la Fuente, por razones obvias, la dejaron para el final. Junto a él están ternados Emma Baigorria y Jorge Olivera.

Abogado Gustavo de la Fuente 1.JPG El caso del abogado Gustavo de la Fuente, ternado en un cargo judicial y luego preso, es una brasa caliente en la Legislatura de San Juan.

Qué dijeron en Diputados

"La Comisión de Justicia, que es un órgano colegiado, la que presido en este caso, pero solamente presidir es dirigirla nada más, ha tomado la decisión después de mucho tiempo, de evaluar. Porque todos sabemos que la situación del doctor De la Fuente es algo que no es común que suceda, no había previsto nada, no hay situaciones anteriores que se hubiesen dado. Sí ha habido ausencias, pero por vacancias en el cargo, no esta situación. A nivel nacional tampoco. Entonces lo que se ha decidido después de pedir muchas consultas es que al doctor De la Fuente, respetando el principio de que todos somos inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario, a él se lo ha citado como al resto de los ternados para que el día de mañana venga a la entrevista, igual que todos", informó la diputada Quiroga este jueves.

Aclaró que "nosotros le hemos notificado, tampoco lo hace la Comisión, nosotros tomamos la decisión en comisión, repito, una decisión que se toma por mayoría, porque somos un cuerpo colegiado, tampoco por unanimidad, por mayoría. Y se le notifica a él que venga, y lo hace la parte administrativa de la Legislatura".

La legisladora dijo que solo lo citaron, que desconoce si se presentará y, si lo hace, cómo lo hará. En el entorno del candidato dijeron a TIEMPO DE SAN JUAN que él tenía sus reparos en ir personalmente porque debería hacerlo en medio de un operativo policial, esposado, dando un espectáculo nunca visto y que la premisa del abogado es evitar una "situación lascerante".

Quiroga dijo que "yo no he dicho que no pueda ser por Zoom" pero a la vez expresó que "tiene que ser presencial porque, a ver, él ya ha sido citado como corresponde como todos los demás ternados, de ahí se verá si viene o no viene. Puede venir, puede no venir, puede venir esposado". Sobre esto, consultado días atrás el secretario de Seguridad Provincial, Gustavo Sánchez, dijo que no tenían comunicación del Juzgado Federal para habilitar una videoconferencia desde el Penal hacia la Legislatura y consideró que era más bien una "situación inviable".

Hasta este jueves al mediodía, De la Fuente no había presentado ninguna nota en la Legislatura diciendo que va o que no va. De todas maneras, Quiroga dijo que no es obligación para los ternados ir a dar su entrevista a la Comisión y que podrían elegir no asistir: "Se los cita una sola vez. Si vienen, bien; si no vienen, bueno, no hay problema, la Comisión lo que hace es evaluarlos, conocerlos, charlar, porque después hay que votar por uno de ellos".

¿La delicada situación en la que está De la Fuente por la causa federal condicionará su evaluación para el cargo? "Eso ya depende de los 36 diputados que integramos la Cámara, no puedo yo de manera personal contestar", concluyó la legisladora orreguista. La votación para las designaciones en los 21 cargos judiciales está prevista para la sesión del jueves 3 de octubre, ese día se terminará esta inédita e insólita historia en la Legislatura de San Juan.