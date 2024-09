¿Gustavo De la Fuente hará historia yendo esposado a concursar por un cargo judicial?

Tras muchas deliberaciones, en la Comisión de Justicia y Seguridad de la Legislatura acaban de recibir el dictamen de la Asesoría Letrada de la institución, en el que recomiendan tratar a De la Fuente como cualquier ternado , es decir, convocarlo para que sea entrevistado por los diputados. Esto, porque consideraron los especialistas en Derecho que no hay ningún impedimento legal para que comparezca como cualquier otro aspirante en el marco del concurso. En el caso de De la Fuente, concursa para ser defensor oficial y está ternado junto a sus colegas Emma Baigorria y Jorge Olivera.

De los 21 cargos en juego, los miembros de la Comisión de Justicia que preside la orreguista Marcela Quiroga, que no dice ni una palabra sobre el asunto, ya entrevistaron a casi todos los ternados y vienen con cierta demora porque los 63 preseleccionados fueron enviados por el Consejo de la Magistratura en mayo. En la reunión de labor parlamentaria en la que participan todos los jefes de bloque de la Cámara de Diputados definieron este martes que las ternas se votarán en recinto el jueves 3 de octubre, por eso el tiempo apremia. Solo quedarían unas cinco ternas, es decir, unos 15 abogados por evaluar, entre ellos De la Fuente, de manera que el día clave sería este viernes. Nadie devela oficialmente a qué hora será la entrevista.

Sí hay ciertas pistas que indican que el abogado puede y quiere ir a reforzar su candidatura ante los legisladores, resaltar sus virtudes y antecedentes que lo hagan merecedor de un cargo de Defensor Oficial.

El "puede ir" y el "quiere ir"

Sobre el "puede ir" hay algunas consideraciones que hacer. Primero, la causa por la que el juez federal Leopoldo Rago Gallo lo tiene en la mira está en pleno trámite, sin condena, de manera que rige el principio de inocencia. En agosto, el magistrado pidió el procesamiento con prisión preventiva contra el letrado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual de 21 chicas. Obviamente la nominación como finalista del concurso por el cargo judicial se había dado antes, en mayo.

Segundo, consultado el fiscal federal Francisco Maldonado, que actúa en la causa penal contra De la Fuente, dijo a TIEMPO DE SAN JUAN sobre si el detenido ha solicitado salir o dar la entrevista por Zoom que "no tengo conocimiento de eso, De la Fuente está detenido por el Juez Federal, en su caso, es él quien tiene que autorizar cualquier traslado". No obstante, no descartó que se pueda darse esa salida: "se suelen dar autorizaciones a detenidos para realizar trámites", puntualizó.

Respecto del "quiere ir", en el entorno de De la Fuente develaron algunas razones que hacen pensar que el abogado sí buscará dar su entrevista en la Legislatura. Pero tiene algunos reparos con hacerlo personalmente ya que se especula con que "habrá que montar todo un dispositivo, va a llegar en un camión celular, va a estar custodiado por las fuerzas federales, por Gendarmería y la Policía Federal, va a llegar esposado y va a ser todo un espectáculo desagradable". En este marco, él mismo busca evitarse lo que considera un momento "que podría resultar lacerante", según las fuentes. La opción que maneja más fuerte es propiciar un Zoom, es decir, pedirle al Juez Federal que autorice una videollamada entre el Servicio Penitenciario Provincial y la Legislatura, lo que sería una solución más práctica para todos. E incluso, consideran que así puede quedar constancia videograbada de la entrevista.

De esta manera, entre los cercanos a De la Fuente creen que si le ofrecen modalidades "que no sean muy lacerantes", podría "aceptar" presentarse, no tendría ningún inconveniente y se podría avanzar con esta instancia que se transformó en una brasa caliente para los diputados.

Mientras De la Fuente permanece alojado en el Penal de Chimbas, el concurso judicial ya va llegando a su fin y se vienen las designaciones de los primeros 21 cargos judiciales del año. Así, se bajarán la semana próxima a votación en el recinto de la Legislatura los nombres dentro de los ternados que ya pasaron por el filtro del Consejo de la Magistratura, organismo que lanzó dos concursos y los trabajó en simultaneidad.

Uno fue abierto en diciembre de 2023, por 7 puestos y contempla cubrir un cargo de juez de Cámara Penal para el Tribunal de Impugnación, un cargo de juez de Paz letrado de Calingasta, un cargo de juez de Paz letrado de Valle Fértil, un cargo de juez de Paz letrado de Ullum, un cargo de juez de Paz letrado de Capital para el Cuarto Juzgado de Paz, un cargo de fiscal de primera instancia y un cargo de asesor oficial. El otro concurso fue lanzado en marzo, por 14 cargos y es para designar quiénes ocuparán 11 lugares de fiscal de primera instancia y 3 cargos de defensor oficial, para nutrir el sistema Acusatorio que ya está vigente para todo el espectro de delitos en la provincia. En este último es en el que concursa De la Fuente.