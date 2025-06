El escritor chileno Cristián Brito Villalobos llega a San Juan para presentar su obra literaria

El estado de las cosas.jpeg

“Para mí es muy importante que la poesía viaje. Que atraviese fronteras. Existe un lenguaje particular cuando hablamos de poesía. Vengo de un país que se caracteriza por la calidad de sus poetas, y no me refiero solo a Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Nicanor Parra o Raúl Zurita, todo ellos grandes referentes, sino que además a las nuevas caras que actualmente alzan la voz y que hacen que la poesía chilena goce de una excelente salud, con nuevos rostros y publicaciones. En este contexto, para mí es un honor presentarme en San Juan y tener la oportunidad de conversar con lectores sanjuaninos que, al igual que yo, ven en la poesía un lenguaje universal que une a los países, y para mí Argentina es como mi casa, ya que es el hogar de mi pareja, lo que la transforma en una tierra muy querida. En la ocasión hablaré sobre este camino que he recorrido y leeré poemas de todos mis libros”, expresó el periodista en la previa a su encuentro con el público local.

Todo es sobre la muerte.jpg

La presentación de Cristián Brito Villalobos se llevará a cabo el próximo martes 24 a las 19:00 horas en la Biblioteca Franklin ubicada en Laprida 63 (e). Se trata de una actividad gratuita y abierta a todo el público.