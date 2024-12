El dólar blue cierra estable en San Juan tras la suba en la previa a Navidad

Con la poca actividad que hubo esta semana por Navidad, el comportamiento del valor del dólar blue no pasó desapercibido. Tras arrancar la semana con un alza que rondó los $40 y seguir acumulando suba gradual, cerró la semana estable, de cara a los últimos días del año.

image.png

Por su parte, en la calle la moneda estadounidense se está manejando a $1.200 y $1.250 para la venta como para la venta, dependiendo el valor final de la cantidad y el acuerdo al que se llegue con el comprador/vendedor.

Mientras tanto, en la city porteña la divisa está cotizando a $1.195 para la compra y $1.215 para la venta; y el dólar MEP se ubica en los $1.165,53 para la compra y $1.165,98 para la venta.

image.png

Un detalle no menor es que los analistas en economía no descartan que se registre una nueva suba, pero no será tan abrupta.