Dólar blue: arranque con tropiezo

Con la liquidación de US$ 291 millones vía "dólar soja", el Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por US$ 170 millones y acumula en el mes unos US$ 1.200 millones de compras netas en el mercado. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 582,287 millones, en futuros MAE US$ 12 millones y en el Rofex US$ 292 millones.