¿Cristina Fernández predijo su atentado en una entrevista?

“¿Cómo me imagino en cinco años? No sé”, dijo CFK, para luego continuar la respuesta casi en medio de un llanto. “Vos sabés que desde que pasó lo de Néstor, dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él. Y mirá”, agregó con lágrimas en sus ojos. “Así que no sé. No sé qué pasará dentro de cinco años. Si está el mundo, si se acabó el mundo. (...) No sé, no tengo comprada la vida. Aprendí eso”, finalizó la ahora Vicepresidenta de la Nación.

https://twitter.com/gran_burguesa/status/1565553848357425152 Qué escalofríos ver esta parte de la entrevista de Cristina con Rozin… “No tengo la comprada la vida… hay tanto loco suelto…” pic.twitter.com/IK81oMgJGF — (@gran_burguesa) September 2, 2022

El atentado, que quedó registrado en videos impactantes, se produjo la noche del jueves, minutos después de las 21, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, en el momento que la Vicepresidenta regresaba a su departamento luego de cumplir con actividades en el Senado.

Las imágenes captadas por canales de televisión y especialmente por particulares que estaban en la zona son elocuentes: allí se puede ver (y escuchar) cómo un hombre se acerca y a pocos centímetros de la cabeza de la ex Presidenta de la Nación gatilla un arma de fuego que no ejecuta el disparo. Recién entonces reacciona el personal de seguridad y logra reducir al individuo.

Según precisaron fuentes oficiales, el hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner fue identificado como Fernando Andre Sabag Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña. Es una persona que reside en el barrio porteño de Villa del Parque y según surge de registros comerciales está inscripto como trabajador dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”, UBER.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el joven de 35 años intentó dispararle a la Vicepresidenta de la Nación con una pistola bersa apta para el disparo según fuentes judiciales. Tenía cinco balas en el cargador, precisaron fuentes de la investigación. El dato también fue confirmado por el Presidente durante la cadena nacional. Fue reducido por las fuerzas de seguridad pocos segundos después de haber intentado dispararle a la cabeza a la titular de la Cámara de Senadores.

El agresor tenía antecedentes. Sabag Montiel guarda un oscuro antecedente en su historia: fue encontrado en 2021 con un cuchillo en su auto. En aquel momento, se le formó una causa en su contra que fue archivada. Tal como informó Infobae, frecuentó la escena del death metal. Quienes lo conocieron en su barrio, lo definen como errático, inconstante y camaleónico, proclive a decir “cosas insensatas”. La costumbre de esperar a músicos famosos en hoteles. Además, el hombre había salido en un móvil de televisión hace casi un mes.

Fuente: Infobae