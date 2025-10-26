Córdoba se consolidó como territorio libertario y obtuvo 5 bancas en Diputados

Córdoba , la segunda provincia más poblada del país, se convirtió este domingo en un escenario clave de las elecciones legislativas. La Libertad Avanza se impuso con claridad y logró quedarse con cinco de las nueve bancas de diputados nacionales en juego, consolidándose como la fuerza política dominante en la provincia.

Con Gonzalo Roca encabezando la lista, LLA superó por 14 puntos a Provincias Unidas, liderado por el exgobernador Juan Schiaretti, que consiguió tres bancas. En tercer lugar quedó Defendamos Córdoba, con Natalia de la Sota a la cabeza, obteniendo una banca. A nivel nacional, la fuerza libertaria también celebró un triunfo contundente, alcanzando cerca del 40% de los votos.

Según datos de la Secretaría Electoral, la participación fue del 67,85% a nivel nacional y del 65,19% en Córdoba. La Libertad Avanza sumó 803.996 votos (42,40%), seguida por Provincias Unidas con 536.146 sufragios (28,27%) y Defendamos Córdoba con 8,76%. Fuerza Patria llegó al 5,06%, el Partido Libertario al 4,8% y la UCR al 3,24%.

Córdoba, históricamente fuerte para La Libertad Avanza, mostró en 2023 su preferencia por Milei: el presidente obtuvo más del 74% de los votos en el balotaje y lideró tanto las PASO como las elecciones generales.

Durante la jornada, Juan Schiaretti destacó la importancia de la participación ciudadana. “Hoy es el día donde todos somos iguales, cada voto vale uno. Es el momento de manifestar si la dirección del país es la adecuada y si se debe hacer algún cambio”, señaló, al tiempo que resaltó su objetivo de consolidar a Provincias Unidas como “la tercera fuerza nacional, llevando la voz del interior productivo, del trabajo y del federalismo al Congreso”.

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora ponderó la organización de los comicios y la libertad de expresión en la campaña, aunque advirtió sobre la complicada situación económica que atraviesa la provincia. Luis Juez, también candidato, pidió a los cordobeses votar con responsabilidad y recordó con nostalgia su primera comunión en el mismo colegio donde emitió su voto.