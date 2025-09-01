Conocé el estado de las rutas en San Juan este lunes, después de las lluvias

El estado de las rutas en San Juan este lunes, después de las lluvias.

Después de las intensas lluvias y la caída de nieve en algunas zonas de altura de San Juan ocurridas durante el fin de semana, en medio del conocido como temporal de Santa Rosa, desde la Dirección Nacional de Vialidad ofrecieron un detalle sobre el estado de las rutas en la provincia.

Desde el organismo, actualizado la situación de los caminos que dependen del organismo e información en qué condiciones se encuentra este lunes 1 de septiembre, a primera hora de la mañana.

Teniendo en cuenta eso, difundieron el siguiente listado: Condiciones de circulación por ruta: - RN 141 – Caucete a Chepes (La Rioja): Posibilidad de niebla espesa y visibilidad escasa. Se recomienda no transitar de noche. Colectivos de larga distancia y camiones deben extremar precauciones. En caso de detenerse en banquina, hacerlo respetando normas de seguridad. - RN 40 Norte – Talacasto y zonas aledañas: transitable con precaución. Máxima precaución por calzada resbaladiza. - RN 20 – Transitable con mucha precaución. Visibilidad reducida. Evitar circular en horarios nocturnos. - RN 40 Sur – San Juan a Mendoza (altura Media Agua): transitable con precaución. Conducir con precaución. - RN 153 – Los Berros a Pedernal: transitable con mucha precaución visibilidad reducida. Máxima precaución al circular. - RN 149 – Departamento Iglesia: transitable con precaución. - RN 149 – Departamento Calingasta: transitable con precaución. Recomendaciones generales: - Evitar conducir de noche en zonas con niebla o precipitaciones. - Mantener luces bajas encendidas y respetar la distancia de seguridad. - Consultar el estado actualizado de rutas antes de viajar.

Compartí esta nota en redes sociales:







