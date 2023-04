Colectivos no, taxis sí: cómo funcionan los servicios en el Día del Trabajador

Este lunes 1 de Mayo es feriado nacional por conmemorarse el Día del Trabajador y en consecuencia la mayoría de los servicios no funcionarán en la provincia. Por consiguiente, en esta nota te contamos cómo serán los servicios, sector por sector, para que te vayas preparando.

Transporte público: no habrá colectivo urbano durante esa jornada, ni siquiera con frecuencias reducidas, ya que las empresas otorgan el día de descanso a los choferes. Cabe destacar que desde el Sindicato de Taxis de San Juan informaron que "no festejamos el 1 de mayo debido a que no hay colectivos y tenemos una demanda muy grande". El festejo lo tendrán el 7 de mayo, Día del Taxista.