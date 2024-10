Aumento bono ANSES para JUBILADOS: a cuánto se irá en 2025 y en qué monto quedaría

Mariano de los Heros, nuevo director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) , habló de la posibilidad del bono para jubilados en el 2025 . Ya que este 2024 se mantendrá estable con 70.000 pesos mensuales, monto que no cambiará por la inflación.

En octubre, los jubilados cobran con 4,17% de aumento en sus haberes, pero el bono se mantiene fijo en $70.000 desde abril.

¿Qué pasará con el bono de los jubilados en 2025?, ¿viene con aumentos?

De los Heros confirmó que no está previsto un aumento en 2025. El bono quedará congelado en $70.000. Esta decisión implicará una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados que perciben este ingreso adicional, ya que su valor real seguirá disminuyendo frente a la inflación proyectada para el próximo año.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que, de acuerdo con las previsiones de inflación del propio Presupuesto 2025, para enero el bono debería duplicar su valor, y hacia diciembre del próximo año los jubilados de la mínima estarían perdiendo $97.446 adicionales si no se ajusta el monto del bono.

image.png Jubilados ANSES: mirá cómo sacar un crédito de $3.500.000 y cuánto pago por cuota

Jubilados ANSES: ¿y sobre la moratoria previsional?

Además, De los Heros afirmó que el gobierno no tiene previsto prorrogar la moratoria previsional, que vence el 23 de marzo de 2025. Esta ley, sancionada en febrero de 2023, permite a hombres y mujeres que no alcanzaron los 30 años de aportes comprar los años faltantes y acceder a la jubilación. De no renovarse, alrededor de 800.000 personas que esperaban beneficiarse de este programa quedarían fuera de la posibilidad de regularizar sus aportes.

El funcionario explicó que aquellos mayores de 65 años que no logren jubilarse por falta de aportes podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Fuente: BAE Negocios