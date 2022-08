ANSES: cómo chequear si cobrás el bono de septiembre 

El pago de estos se realizan según la terminación del DNI de los beneficiarios. Se espera que el organismo encabezado por Fernanda Raverta dé a conocer el cronograma de pagos que corresponde al próximo mes.

¿Cómo chequear si cobro un bono?

Los beneficiarios de prestaciones sociales podrán verificar si reciben un bono en septiembre a través de la página web de la ANSES. Para eso, necesitan ingresar a Mi ANSES, el canal de atención digital que tiene el organismo previsional. Al ingresar el número de CUIL, el sistema le informará las próximas fechas de cobro y los importes.

Se puede ingresar desde anses.gob.ar o a través de https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2 .Además, desde mi ANSES, las personas que reciben prestaciones sociales podrán consultar y realizar trámites durante las 24 hs del día, sin la necesidad de ir a una oficina. El sitio web les permite chequear recibos de haberes, turnos, historia laboral, estado de trámites.

También podrán solicitar el cobro de asignaciones por hijo, créditos ANSES, certificación negativa, al mismo tiempo que les permite cambiar datos personales y de contacto y reubicar el lugar de cobro de las prestaciones.

Bono para jubilados

El bono de refuerzo es de hasta $7.000 para las personas que reciban haberes jubilatorios. Se pagará en tres cuotas a partir de septiembre hasta el próximo aumento por movilidad de diciembre y alcanzará a 6,1 millones de personas, lo que representa casi el 85 por ciento de todas las jubilaciones.

El monto no será igual para las personas que reciben haberes jubilatorios. En el caso de aquellas que perciben una prestación no contributiva, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o un haber del sistema contributivo equivalente al mínimo, recibirán $7.000. Esta suma se liquidará por fuera del haber, lo que significa que no se incorporarán al ingreso habitual.

Por su parte, los que tienen un ingreso equivalente a dos veces el mínimo cobrarán un adicional de $4.000 en cada uno de los tres meses mencionados. Sin embargo, la medida no incluye a la totalidad de los jubilados de menores ingresos. Esto se debe a que la normativa dispuso que las personas que recibirán este beneficio son aquellas que reciben el “haber mínimo garantizado”. Por lo tanto, no lo percibirán quienes hayan ingresado al sistema mediante un plan de moratoria.

Al realizar el anuncio, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que desde el Gobierno están dando “un paso más para proteger a los jubilados y las jubiladas”. “Con esta medida, acompañamos a quienes más lo necesitan y lo hacemos manteniendo el orden en las cuentas por el incremento de la recaudación que representa el adelanto de Ganancias”, publicó a través de su cuenta de Twitter.