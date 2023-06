Andino: "Rubén tiene muchos más méritos que ser el hermano de Sergio"

"El candidato que será anunciado esta tarde es una persona de mucha trayectoria, es una persona que ha ocupado distintas funciones. Si lo eligen a él y a mí, el desafío es que si los sanjuaninos nos eligen no baje ni un milímetro la vara alta que nos deja Sergio Uñac en el Gobierno de estos 8 años. Uno de los candidatos puede ser Rubén pero más allá de que comparten un apellido, si fuese el elegido, es una persona de mucha trayectoria, de haber ido diputado nacional, vicegobernador, senador, no es que trajimos de la casa un portador de apellido, es una persona de gran trayectoria. Tiene muchos más méritos que ser el hermano. Era vicegobernador cuando Sergio era intendente. Es una realidad, es una familia donde comparten la militancia política. Más importante es tener en cuenta las capacidades que tiene la persona para poder llevar adelante el cargo", elogió el intendente de San Martín, Cristian Andino, en la antesala al anuncio de quién reemplazará en la candidatura a Sergio Uñac, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejarlo fuera del juego.

"A partir de la decisión de la Corte terminaron bajando mucho nuestras expectativas. Yo soy parte de un proyecto y de un equipo y por eso debe saber que debe estar en el lugar que debe estar y dejando las aspiraciones personales de lado. La expectativa es que este proyecto continúe gobernando desde el 10 de diciembre San Juan", dijo Andino sobre el lugar que le toca.

También habló de la campaña que se viene con vistas a las elecciones refijadas para el 2 de julio próximo. "Es el proyecto, lo que tenemos que salir a defender, por supuesto que la expectativa era que fuera Sergio pero dadas las condiciones de que la Corte tomó esta decisión, deberemos esforzarnos mucho más primero para ganar la elección porque no es lo mismo que encabece Sergio, a que encabece Rubén u otro candidato. Pero si los sanjuaninos nos acompañan con su voto, el desafío va a ser continuar gobernando de la mejor manera", afirmó en declaraciones a Radio Sarmiento.

Además, habló sobre la otra lista dentro del frente San Juan por Todos: "Yo no tengo dudas de que Gioja va a ser candidato, no lo veo declinando una candidatura y por supuesto que es importante para nuestra agrupación como nosotros para ellos".

Consultado sobre si ve bien que se presente un candidato de la provincial a la elección nacional, Andino aseguró: "Si me preguntan a mí, si estuviese en una situación así no lo haría". Y aclaró: "Sergio Uñac fue candidato pero ya no lo es, podría perfectamente ser candidato nacional. Es un gran militante, no creo que esté en los planes de Sergio irse a la casa. Creo que está perfectamente habilitado para ser candidato nacional".