Amenaza a Di María en Rosario: hallaron el auto que utilizaron los agresores

El hallazgo se dio a partir de un llamado al 911, donde se alertaba la presencia de un auto sospechoso abandonado en el lugar, que derivó en la llegada de la policía y la confirmación de que se trataba del mismo coche.

Los autores de la amenaza a Di María siguen sin aparecer

Los autores de la amenaza no fueron detenidos aún. Sin embargo, el fiscal Pablo Socca, quien investiga la causa, ordenó que la detención de los jefes del Comando Radioeléctrico y del Centro de Monitoreo de Funes y de los efectivos del mismo cuerpo. Los acusa de filtrar los videos en los que se ve cómo circula el auto por los alrededores de la urbanización privada antes de arrojar la amenaza.

Socca cree que la circulación de los videos en la prensa entorpeció la investigación del caso. Allí se ve el Renault Megane recorriendo la zona del barrio antes de dejar la amenaza. El coche tenía una parte del capó oxidado y la misma patente del que fue hallado esta madrugada.

La amenaza ocurrió en la madrugada del lunes, cuando se dejó una amenaza contra el crack de la selección Argentina, en los meses donde se habla de un posible regreso suyo a Rosario para jugar con la camiseta de Central a partir de mitad de año.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Cadena3_Rosario/status/1772587177920151912&partner=&hide_thread=false Sigue la investigación: se conocieron más videos del auto Megane gris que dejó una amenaza a la familia Di María



Alrededor de las 1.25 del lunes se pudo constatar que el vehículo tomó la Ruta 9. El material fue aportado por el Centro de Monitoreo de Funes a la Justicia. pic.twitter.com/sYGWvMnIIb — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) March 26, 2024

“Ni Pullaro te va a salvar”, dice el mensaje que apareció en la puerta del country Funes Hills. El mensaje fue recibido cerca de las 2.30 en la zona de Funes, cerca de la ciudad de Rosario. Y según un comunicado del propio barrio, el jefe de seguridad aseguró además haber escuchado 4 disparos.

"Últimamente estuve viendo lo que pasó en Rosario, eso te influye mucho en la familia. Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón", declaró "Fideo" durante una entrevista con un canal deportivo.

Dolor por Rosario

En la noche del martes, el jugador hizo un gol de tiro libre en el triunfo de Argentina 3-1 ante Costa Rica en Los Angeles, en un amistoso preparatorio para la Copa América. Según contaron sus compañeros de concentración, 'Fideo' estaba "conmovido y con lágrimas".

“Justo estaba con él a la mañana porque nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero verlo conmovido y con lágrimas. Creo que si hay alguien que no merece no tener la posibilidad de volver a nuestro país cuando él lo desea, es él. Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país", contó Rodrigo De Paul.

FUENTE: Clarín