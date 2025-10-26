Alfredo Avelín Nollens tras emitir su voto: "Ha sido una campaña muy difícil"

Hasta la Escuela Obreros del Porvenir llegó el candidato a diputado nacional Alfredo Avelín Nollens , quien encabeza la lista de la Cruzada Renovadora. Tras emitir su voto, destacó la importancia de cumplir con el deber cívico y señaló lo duro que fue para el espacio liderar una campaña en soledad, tras decidir no formar parte de ningún frente.

“Me pone feliz que estemos en un sistema democrático. Hemos terminado una campaña que ha sido dura, difícil, pero la Cruzada Renovadora optó por ir sola con candidatos propios”, destacó.

Y continuó: “Esto nos permite a nosotros seguir levantando las banderas de la justicia social, del respeto a las instituciones, defender a los jubilados, defender a los discapacitados, de tratar de que si llegamos bajemos los impuestos a las pequeñas y grandes empresas”.

“Sin lugar a duda lo que hoy hace falta es un trabajo genuino que permita que la clase media pueda resurgir nuevamente”, finalizó.