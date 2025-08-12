Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

¡Atención, San Juan! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de viento Sur a la provincia. Las ráfagas tendrían gran intensidad.
martes 12 de agosto 2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada del frente frío.
Según indicó el servicio informativo, el frente frío arribaría durante la noche de este martes. Las ráfagas oscilarían entre 51 y 59 kilómetros por hora.
Por este motivo, el próximo miércoles bajaría drásticamente la temperatura. Se espera una máxima de 14°, tras los 25° de este martes.
Las bajas temperaturas continuarían durante el resto de la semana, afirmó el SMN.