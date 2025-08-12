Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

¡Atención, San Juan ! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de viento Sur a la provincia. Las ráfagas tendrían gran intensidad.

Según indicó el servicio informativo, el frente frío arribaría durante la noche de este martes. Las ráfagas oscilarían entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Por este motivo, el próximo miércoles bajaría drásticamente la temperatura. Se espera una máxima de 14°, tras los 25° de este martes.

Las bajas temperaturas continuarían durante el resto de la semana, afirmó el SMN.