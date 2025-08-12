martes 12 de agosto 2025

Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada del frente frío.

Por Redacción Tiempo de San Juan
viento sur.jpg

¡Atención, San Juan! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de viento Sur a la provincia. Las ráfagas tendrían gran intensidad.

Según indicó el servicio informativo, el frente frío arribaría durante la noche de este martes. Las ráfagas oscilarían entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Por este motivo, el próximo miércoles bajaría drásticamente la temperatura. Se espera una máxima de 14°, tras los 25° de este martes.

image

Las bajas temperaturas continuarían durante el resto de la semana, afirmó el SMN.

