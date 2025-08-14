¿Qué factores técnicos deberías tener en cuenta a la hora de construir tu casa?

Construir una vivienda en Argentina requiere mucho más que definir un estilo arquitectónico o seleccionar materiales visualmente agradables. Implica una planificación técnica cuidadosa, donde cada decisión repercute directamente en el confort interior, el consumo energético y los costos de mantenimiento a lo largo del tiempo. La elección de cada componente debe responder a criterios funcionales y climáticos , ya que el desempeño térmico de la vivienda depende de cómo interactúan entre sí los materiales, la orientación del terreno, los sistemas de aislamiento y las aberturas.

Nuevo aumento Muy buena noticia para los jubilados: con el nuevo aumento, cuánto cobrarán con haberes y bono en septiembre

En este contexto, resulta indispensable comprender y aplicar conceptos técnicos clave como la transmitancia térmica y la resistencia térmica , además de atender a las exigencias de las normativas IRAM específicas para cada zona del país. El diseño debe adaptarse al entorno local, y la correcta selección de cerramientos, aislantes y ventanas a medida puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento térmico.

Este artículo propone una guía clara y accesible que aborda los aspectos esenciales de la construcción eficiente en la Argentina. De esta manera, vas a poder conocer mejor qué factores técnicos se tienen en cuenta para logar una construcción de óptima eficiencia y costo.

Zonas climáticas en Argentina

La norma IRAM 11603 establece una división del país en distintas zonas bioambientales, cada una con condiciones climáticas particulares que determinan los requerimientos mínimos de aislamiento. Esta segmentación permite definir estrategias de diseño más eficientes según el entorno geográfico:

Zona IV (templada-fría) : incluye la región pampeana, CABA y algunas zonas de Río Negro. Presenta inviernos con temperaturas promedio entre 4°C y 8°C, y veranos que no superan los 30°C. La clave aquí es lograr un balance entre aislamiento y ventilación , ya que hay oscilaciones térmicas considerables.

: incluye la región pampeana, CABA y algunas zonas de Río Negro. Presenta inviernos con temperaturas promedio entre 4°C y 8°C, y veranos que no superan los 30°C. La clave aquí es lograr un , ya que hay oscilaciones térmicas considerables. Zona IVa–IVd : estas subzonas representan variaciones dentro de la zona IV, principalmente en función de la amplitud térmica diaria y estacional.

: estas subzonas representan variaciones dentro de la zona IV, principalmente en función de la amplitud térmica diaria y estacional. Zona V (fría) : abarca zonas cordilleranas y la Patagonia central. Los veranos son frescos (≤16°C) y los inviernos rigurosos, lo que exige estrategias para minimizar las pérdidas de calor , como el uso de cerramientos reforzados y ventanas de muy baja transmitancia.

: abarca zonas cordilleranas y la Patagonia central. Los veranos son frescos (≤16°C) y los inviernos rigurosos, lo que exige , como el uso de cerramientos reforzados y ventanas de muy baja transmitancia. Zona VI (muy fría): corresponde al sur extremo del país, incluyendo Tierra del Fuego. Las temperaturas estivales rara vez superan los 12°C. Aquí, los requerimientos son más exigentes: se necesitan cerramientos superaislados, carpinterías de alto rendimiento y diseños que maximicen la captación solar.

Conocer la zona climática es el primer paso para definir el nivel de aislamiento requerido y orientar las decisiones constructivas con criterio técnico.

19464

Especificaciones térmicas y normativa IRAM

Uno de los indicadores más relevantes en construcción es la transmitancia térmica (U), que representa la cantidad de calor que atraviesa un metro cuadrado de cerramiento por cada grado de diferencia térmica entre el interior y el exterior. Cuanto menor es el valor U, mayor es la capacidad de aislamiento del elemento. Algunas medidas que se ordenan según siglas clave son las siguientes:

Uw : transmitancia térmica global de la ventana, que incluye marco y vidrio.

: transmitancia térmica global de la ventana, que incluye marco y vidrio. Uf : transmitancia correspondiente al marco únicamente.

: transmitancia correspondiente al marco únicamente. Ug: transmitancia del vidrio o panel vidriado.

Las normas IRAM 11604 y 11605 fijan los valores máximos de Uw permitidos según la zona climática y el nivel de eficiencia buscado. Por ejemplo:

Zona IV, nivel A (alta eficiencia) : Uw ≤1,0 W/(m²·K).

: Uw ≤1,0 W/(m²·K). Zona IV, nivel C (mínimo aceptable) : Uw ≤1,4 W/(m²·K).

: Uw ≤1,4 W/(m²·K). Zonas V y VI, nivel A: Uw ≤0,8 W/(m²·K).

Para alcanzar estos valores es fundamental utilizar tecnologías como los perfiles con ruptura de puente térmico (RPT), que interrumpen la continuidad del material conductor y reducen las pérdidas, y los sistemas de doble o triple vidriado hermético (DVH/TVH), que incrementan la eficiencia del cerramiento.

Cumplir con estas exigencias no solo mejora el confort térmico y reduce los gastos en calefacción o refrigeración, sino que también contribuye a la sostenibilidad del proyecto.

Materiales constructivos y aislación

Además de las ventanas, los muros, techos y pisos son elementos clave en el control térmico. La resistencia térmica (R) mide la oposición al paso del calor. Esta propiedad depende del espesor y la conductividad térmica (λ) del material. Valores más altos de R indican mejor aislamiento.

A continuación, te damos algunos ejemplos de materiales habituales:

Ladrillo cerámico hueco de 12cm : λ ≈0,77 W/m·K, lo que arroja una R ≈0,16 m²·K/W.

: λ ≈0,77 W/m·K, lo que arroja una R ≈0,16 m²·K/W. Ladrillo macizo de 12cm : λ ≈0,60 W/m·K → R ≈0,20 m²·K/W.

: λ ≈0,60 W/m·K → R ≈0,20 m²·K/W. EPS de 50mm (densidad 30kg/m³) : λ ≈0,034 W/m·K → R ≈1,47 m²·K/W.

: λ ≈0,034 W/m·K → R ≈1,47 m²·K/W. Lana de vidrio de 50mm: λ ≈0,038 W/m·K → R ≈1,32 m²·K/W.

La combinación de materiales estructurales con aislantes eficientes puede elevar considerablemente el rendimiento térmico. Por ejemplo, una pared compuesta por ladrillo cerámico más una capa de EPS puede alcanzar una R total de aproximadamente 2,5 m²·K/W.

Los sistemas de steel framing, por su parte, permiten incorporar fácilmente aislantes como la lana mineral, llegando a valores de R mayores a 3,5 m²·K/W. Además, estos sistemas aceleran la ejecución y ofrecen flexibilidad para futuras ampliaciones o adaptaciones.

Cuáles son las ventajas de instalar ventanas a medida

Las ventanas a medida representan una inversión estratégica en el rendimiento térmico de la vivienda. A diferencia de las aberturas estándar, permiten adaptar cada componente al vano específico y mejorar significativamente la eficiencia energética:

Sellado preciso : se ajustan exactamente al hueco, evitando filtraciones de aire o agua que pueden comprometer el aislamiento global.

: se ajustan exactamente al hueco, evitando filtraciones de aire o agua que pueden comprometer el aislamiento global. Elección de materiales y vidrios : según la orientación del ambiente se pueden seleccionar perfiles de PVC, aluminio con RPT o combinaciones madera-aluminio, y sistemas de DVH o TVH que refuercen la aislación.

: según la orientación del ambiente se pueden seleccionar perfiles de PVC, aluminio con RPT o combinaciones madera-aluminio, y sistemas de DVH o TVH que refuercen la aislación. Accesorios integrados: se pueden incorporar desde fábrica persianas, mosquiteros, cierres multipunto o sistemas automatizados.

Al cumplir con las exigencias de las normas IRAM, estas ventanas contribuyen a un menor consumo de energía, mayor confort y mayor vida útil del edificio.

Presupuestos y plazos estimados

Contar con un panorama de costos y plazos ayuda a tomar decisiones con realismo. A continuación, te presentamos algunos rangos aproximados para distintos tipos de sistemas y componentes:

Concepto Costo aproximado Plazo estimado Obra húmeda tradicional USD450–650/m² 6–12 semanas Steel framing USD350–500/m² 4–8 semanas Ventanas DVH de PVC (Rehau, Ita) ARS200000–300000 unidad 1–8 semanas Ventanas aluminio RPT (Mass R60) ARS600000–800000 unidad 6–8 semanas

La instalación de ventanas a medida en sistemas secos puede realizarse en aproximadamente una semana por unidad, mientras que las terminaciones y sellados adicionales pueden extenderse entre 4 y 6 semanas, según el grado de complejidad del proyecto.

Casos específicos de aplicación según la experiencia de profesionales exitosos

Las experiencias de arquitectos y empresas locales permiten visualizar cómo se aplican estas recomendaciones en la práctica. Acá mencionamos algunos de los mejores casos de éxito en nuestro país:

Isabel Donato (ProEco, Córdoba) impulsa la bioarquitectura y los ecobarrios. En sus proyectos combina materiales naturales con aislantes eficientes. En una de sus obras recientes utilizó muros cerámicos con EPS y carpinterías Rehau, alcanzando un Uw de 0,9 W/(m²·K). Destaca que construir en primavera-verano mejora el sellado final y minimiza retrabajos.

impulsa la bioarquitectura y los ecobarrios. En sus proyectos combina materiales naturales con aislantes eficientes. En una de sus obras recientes utilizó muros cerámicos con EPS y carpinterías Rehau, alcanzando un Uw de 0,9 W/(m²·K). Destaca que mejora el sellado final y minimiza retrabajos. Daniel Bello , especialista en estanqueidad y asesor técnico en el programa ProCreAr, diseñó viviendas en Bariloche con perfiles Mass R60 y techos con lana de roca, logrando una R de 4,0 m²·K/W y Uw de 0,8. Remarca que la orientación solar y el diseño pasivo son factores clave en climas fríos.

, especialista en estanqueidad y asesor técnico en el programa ProCreAr, diseñó viviendas en Bariloche con perfiles Mass R60 y techos con lana de roca, logrando una R de 4,0 m²·K/W y Uw de 0,8. Remarca que la son factores clave en climas fríos. Valeria del Puerto (del PuertoSardín, CPAU) es una referente de la arquitectura verde. En sus obras en Salta emplea muros ventilados y sistemas de protección solar automatizados, lo que ha permitido reducir en un 25% la carga térmica estival.

es una referente de la arquitectura verde. En sus obras en Salta emplea muros ventilados y sistemas de protección solar automatizados, lo que ha permitido reducir en un 25% la carga térmica estival. Mariana Gatani (UZC) trabaja en el desarrollo de nuevos materiales sustentables, como resinas compuestas con cáscara de maní, que buscan mejorar la eficiencia térmica y reducir el impacto ambiental de las construcciones.

Además, en Córdoba se valora especialmente el uso del ladrillo visto, tanto por su aporte a la inercia térmica —capacidad de acumular y liberar calor lentamente— como por su valor patrimonial y estético dentro del tejido urbano.

Planificá con miras a largo plazo

Diseñar con criterios térmicos claros y ajustados a la normativa nacional es un paso imprescindible para construir viviendas eficientes en Argentina. La correcta elección de materiales, el uso de ventanas a medida, la incorporación de aislantes adecuados y el conocimiento del contexto climático local son pilares de una arquitectura responsable.

Tomar en cuenta las experiencias de profesionales como Donato, del Puerto, Bello o Gatani permite no solo mejorar el rendimiento energético del hogar, sino también avanzar hacia un modelo de construcción más sustentable, confortable y duradero. La eficiencia no es solo una cuestión técnica: es una apuesta por el bienestar a largo plazo.