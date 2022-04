Barbijo: desde este martes no es obligatorio en San Juan, qué pasa en las escuelas

En San Juan desde este martes ya no es obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados y abiertos, según informó la Jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré. Tras la disposición nacional, la Provincia ya sacó la resolución adhiriendo a esta flexibilización en el marco de la post pandemia de COVID. Esta no obligatoriedad también rige en las escuelas, remarcó la funcionaria. A la par, desde el Ministerio de Educación informaron que seguirán recomendando el uso de tapabocas en las aulas, pero Jofré aclaró que esto implica la decisión de los padres si quieren o no mandar a su hijo con protección, es decir, que es voluntario.

"Por ahora estamos esperando el comunicado oficial de Salud Pública. Pero la intención es seguir con la recomendación del uso del tapaboca en las escuelas", comentó Ana Sánchez, secretaria de Educación en declaraciones a Diario de Cuyo este martes. En simultáneo, Jofré dijo en Radio Sarmiento que el instrumento legal ya está, por lo que desde hoy ya está vigente la no obligatoriedad del barbijo. Esto aplica sobre todo a espacios cerrados, como escuelas, oficinas, negocios o clínicas, ya que en espacios abiertos hace un tiempo que está permitido no usar tapabocas.

Jofré dijo que dada la baja de casos y al mantenerse un aceptable estatus sanitario esta flexibilización se viene analizando desde antes de ser dispuesto por el Ministerio de Salud Pública Nacional. "Teniendo en cuenta que acá en el Centro Cívico preguntan hasta cuándo se usa el barbijo y la realidad es que la gente no lo usa ni se pide que se use, se tomo la decisión de que la provincia adhiera".

"Se va a dar amplia difusión de que no hay ninguna norma que obligue a usar barbijo", resaltó. No obstante, aclaró que en el personal médico es recomendado por el tipo de tareas que realiza. "Algunos optan por seguir usando, para algunos será un trámite y para otros una situación de confianza, cada uno verá cómo transitará esta etapa", analizó. Ella personalmente dijo que seguirá usando el barbijo y que será una transición lenta, porque es "muy obsesionada".

Más de 50 años de Gripe A

Además, la especialista analizó que no es contraproducente abandonar el barbijo en esta época por la propagación de la gripe y de la Gripe A que preocupa. "Otros años hemos tenido brotes de Gripe A y los vamos a tener otro año y tenemos que reforzar medidas que teníamos de antes. Pero en los casos de gripe no hemos usado el barbijo", aseguró.

Los virus respiratorios se clasifican de diferente manera, dijo e informó que ya hay 55 casos de Gripe A en San Juan y que dado el crecimiento, sobre todo en niños y adolescentes, se ha determinado un protocolo para abordar estos casos.

"En general hay muchos virus, vemos como van aumentando los casos tanto en ambulatorios como internados. Hemos trabajado en un protocolo para internados y ambulatorios con factores de riesgo. De los 55 casos, hay niños adolescentes internados, y en la curva de crecimiento predominan niños y adultos jóvenes, no de más de 55 años. Son las franjas etarias con más movilidad y actividades", indicó Jofré.

El protocolo, dijo, se divide en dos. Para un paciente que llega internado y el médico sospecha de Covid, se registra si es vacunado y si tiene factores de riesgo, se manda a hacer PCR y si da negativo se hace el test de otros virus respiratorios. A los pacientes ambulatorios con síntomas y factores de riesgo que presentan un cuadro diferenciable del de Covid se lo manda a hisopar por Gripe A.