Con propuestas en todos los departamentos, San Juan tuvo su récord de turistas por Semana Santa

Sin dudas San Juan continúa en ascenso si hablamos de turismo. Fue en esta Semana Santa uno de los destinos más elegidos y miles de turistas coparon la provincia para vivir las propuestas que se habían preparado en los 19 departamentos.

Según explicaron desde el Ministerio de Turismo "hubo un récord de turistas", aunque no se especificó el porcentaje. Fueron en su mayoría de lugares como Buenos Aires, San Luis, Mendoza, La Pampa, Córdoba, entre otros. Turismo preparó una campaña que incluyó más de 400 actividades en conjunto con prestadores y los 19 departamentos. La capacidad hotelera ha superado ampliamente las expectativas y se ha registrado un gran movimiento en todo San Juan.

Entre los eventos atractivos y convocantes, están los shows musicales en el dique Punta Negra que continúan este domingo desde las 13 hasta las 18. Hubo tradicional bienvenida a los turistas en El Carrascal con sopaillas y música en vivo.

El encuentro Internacional de Grand Prix fue imperdible con la exposición de 35 autos de Carreras de Fórmula 1 y sin dudas la gente disfrutó de sacarle fotos a los autos clásicos.

El dique Cuesta del Viento es el escenario de otro espectacular evento internacional de kiteboarding con la competencia Fly to Red Bull King of the Air.

La ruta del vino y el olivo también han sido visitadas durante Semana Santa y se han generado diversas actividades, como degustaciones, arte con vino y espectáculos. Este domingo 17, las bodegas sanjuaninas se preparan para celebrar el Día Mundial del Malbec con la elaboración de platos típicos cuyo protagonista es el vino.

Para cerrar estas minivacaciones en San Juan, una buena opción es aprovechar para disfrutar de la Feria Cultural que se desarrolla en el Complejo Costanera de Chimbas. Este domingo actuarán King Of Banana, Donaires, Esha y Zyxela Mc & Andes Band. La cita es de 15 a 22 con entrada gratuita.

(Fuente: Prensa Ministerio de Turismo)